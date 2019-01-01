Вихованці волинської колонії склали ЗНО

У Ковельській виховній колонії завершилась кампанія ЗНО.Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.«Гуманізація системи виконання покарань з року в рік зазнає певних змін і результатів. Ще не так давно було дивиною, щоб у нашому суспільстві людина, яка відбуває покарання за скоєний злочин, могла здобути вищу освіту у місцях позбавлення волі. А сьогодні це – реальність», – йдеться у повідомленні.Цього року у Ковельській ВК здавали зовнішнє незалежне оцінювання 10 вихованців. Зазначають, що юнаки показали непогані результати при складанні тестів ЗНО.П’ятеро хлопців справилися із завданнями і у підсумку набрали прохідні бали, які дозволяють ним вступити до вишів. Цікаво, що вихованець Роман Д. отримав запрошення на навчання з трьох університетів – Львова, Рівного та Луцька.Троє випускників школи – Павло Н., Богдан Т. та Бречка М. – зробили спробу вступити до вищого навчального закладу і навчатися дистанційно.Решта вихованців, які склали ЗНО і набрали прохідні бали, чекають звільнення з колонії і планують навчатися у закладах середньої ланки освіти – технікум, коледж.«Тож нехай щастить вам юнаки у подальшому житті і доля для вас буде прихильною!» – бажають у колонії.