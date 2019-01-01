вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихованці волинської колонії склали ЗНО

Вихованці волинської колонії склали ЗНО
У Ковельській виховній колонії завершилась кампанія ЗНО.

Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.

«Гуманізація системи виконання покарань з року в рік зазнає певних змін і результатів. Ще не так давно було дивиною, щоб у нашому суспільстві людина, яка відбуває покарання за скоєний злочин, могла здобути вищу освіту у місцях позбавлення волі. А сьогодні це – реальність», – йдеться у повідомленні.

Цього року у Ковельській ВК здавали зовнішнє незалежне оцінювання 10 вихованців. Зазначають, що юнаки показали непогані результати при складанні тестів ЗНО.

П’ятеро хлопців справилися із завданнями і у підсумку набрали прохідні бали, які дозволяють ним вступити до вишів. Цікаво, що вихованець Роман Д. отримав запрошення на навчання з трьох університетів – Львова, Рівного та Луцька.

Троє випускників школи – Павло Н., Богдан Т. та Бречка М. – зробили спробу вступити до вищого навчального закладу і навчатися дистанційно.

Решта вихованців, які склали ЗНО і набрали прохідні бали, чекають звільнення з колонії і планують навчатися у закладах середньої ланки освіти – технікум, коледж.

«Тож нехай щастить вам юнаки у подальшому житті і доля для вас буде прихильною!» – бажають у колонії.

Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Вихованці волинської колонії склали ЗНО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, колонія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян запрошують поїхати в Іспанію
Сьогодні, 15:03
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 14:47
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Сьогодні, 14:37
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
Сьогодні, 14:12
У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів
06 липень, 20:39
Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів Троє вундеркіндів з Волині склали ЗНО на максимум – 200 балів
19 червень, 13:48
У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО У волинській виховній колонії відбувся випускний. ФОТО
11 червень, 20:15
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
27 березень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян запрошують поїхати в Іспанію
Сьогодні, 15:03
 0
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Сьогодні, 14:47
 0
Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Сьогодні, 14:37
 0
На Волині вшанували загиблого 5 років тому атовця
Сьогодні, 14:12
 0
У волинському місті побили газовика: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿