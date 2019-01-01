Вихованці волинської колонії склали ЗНО
Сьогодні, 14:37
У Ковельській виховній колонії завершилась кампанія ЗНО.
Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.
«Гуманізація системи виконання покарань з року в рік зазнає певних змін і результатів. Ще не так давно було дивиною, щоб у нашому суспільстві людина, яка відбуває покарання за скоєний злочин, могла здобути вищу освіту у місцях позбавлення волі. А сьогодні це – реальність», – йдеться у повідомленні.
Цього року у Ковельській ВК здавали зовнішнє незалежне оцінювання 10 вихованців. Зазначають, що юнаки показали непогані результати при складанні тестів ЗНО.
П’ятеро хлопців справилися із завданнями і у підсумку набрали прохідні бали, які дозволяють ним вступити до вишів. Цікаво, що вихованець Роман Д. отримав запрошення на навчання з трьох університетів – Львова, Рівного та Луцька.
Троє випускників школи – Павло Н., Богдан Т. та Бречка М. – зробили спробу вступити до вищого навчального закладу і навчатися дистанційно.
Решта вихованців, які склали ЗНО і набрали прохідні бали, чекають звільнення з колонії і планують навчатися у закладах середньої ланки освіти – технікум, коледж.
«Тож нехай щастить вам юнаки у подальшому житті і доля для вас буде прихильною!» – бажають у колонії.
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Про це повідомили на сторінці колонії у Facebook.
«Гуманізація системи виконання покарань з року в рік зазнає певних змін і результатів. Ще не так давно було дивиною, щоб у нашому суспільстві людина, яка відбуває покарання за скоєний злочин, могла здобути вищу освіту у місцях позбавлення волі. А сьогодні це – реальність», – йдеться у повідомленні.
Цього року у Ковельській ВК здавали зовнішнє незалежне оцінювання 10 вихованців. Зазначають, що юнаки показали непогані результати при складанні тестів ЗНО.
П’ятеро хлопців справилися із завданнями і у підсумку набрали прохідні бали, які дозволяють ним вступити до вишів. Цікаво, що вихованець Роман Д. отримав запрошення на навчання з трьох університетів – Львова, Рівного та Луцька.
Троє випускників школи – Павло Н., Богдан Т. та Бречка М. – зробили спробу вступити до вищого навчального закладу і навчатися дистанційно.
Решта вихованців, які склали ЗНО і набрали прохідні бали, чекають звільнення з колонії і планують навчатися у закладах середньої ланки освіти – технікум, коледж.
«Тож нехай щастить вам юнаки у подальшому житті і доля для вас буде прихильною!» – бажають у колонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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