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Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів

Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
Мамі Андрія Підвального, жителя Турбова Вінницької області, що зник на початку липня, правоохоронці передали рюкзак сина, де вона знайшла знімки його переломів та гематоми.

Про це Людмила Підвальна розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.

Пані Людмила каже, що правоохоронці запевнили її, що син відвідував лікаря через болі у шлунку, але коли жінка показала знімки своєму лікарю, то той їй розповів, що насправді на плівці чудово видно сліди від двох переломів ребер та гематоми.

Важливо, що знімки датовані 7 липня, але відомо, що Андрій Підвальний перестав виходити на зв’язок із рідними ще за день перед тим – 6-го.

Нагадаємо, що 42-річний Андрій Підвальний приїхав до Ковеля через можливість працевлаштування в охоронній фірмі ще 25 червня. Людмила Підвальна переконує, що до 5-го липня вони із сином часто спілкувалася телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав. А вже із 6 липня перестав виходити на зв'язок.

15 липня жінка написала заяву про зникнення сина у Липовецьке відділення поліції. Утім, запевняє, що поки правоохоронці не інформують її про хід розшуку, постійно повторюють, що роблять все можливе. До слова, нещодавно у неї брали аналіз ДНК.

«Я – як на розбитому кораблі», – плаче у слухавку Людмила Підвальна. Відчайдушно намагається вірити в те, що із її сином все гаразд, але каже, що з кожним днем надія побачити його живим – згасає.

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Теги: Волинь, зникнення, розшук, Ковель, заробітки, поліція, кримінал
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