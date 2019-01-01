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У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО

У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
Ввечері 2 серпня в Луцьку сталася аварія на кільці поблизу корпусу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали іномарки Mercedes i Skoda. Водій Skoda рухався у напрямку кільця з вулиці Шопена, а водій Mercedes – з вулиці Івана Огієнка. На кільці дві автівки зіткнулися, отримавши значні механічні пошкодження. Зокрема, в «німця» сильно побити ліва сторона.

На місці працює екіпаж патрульної поліції. Наразі правоохоронці не коментують аварії.

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО
У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО


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Теги: Луцьк, ДТП
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