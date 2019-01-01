У Луцьку – вечірня аварія на кільці. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали іномарки Mercedes i Skoda. Водій Skoda рухався у напрямку кільця з вулиці Шопена, а водій Mercedes – з вулиці Івана Огієнка. На кільці дві автівки зіткнулися, отримавши значні механічні пошкодження. Зокрема, в «німця» сильно побити ліва сторона.



На місці працює екіпаж патрульної поліції. Наразі правоохоронці не коментують аварії.



За попередньою інформацією, потерпілих немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 2 серпня в Луцьку сталася аварія на кільці поблизу корпусу історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.Про цеповідомили очевидці.Учасниками дорожньо-транспортної пригоди стали іномарки Mercedes i Skoda. Водій Skoda рухався у напрямку кільця з вулиці Шопена, а водій Mercedes – з вулиці Івана Огієнка. На кільці дві автівки зіткнулися, отримавши значні механічні пошкодження. Зокрема, в «німця» сильно побити ліва сторона.На місці працює екіпаж патрульної поліції. Наразі правоохоронці не коментують аварії.За попередньою інформацією, потерпілих немає.

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