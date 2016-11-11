На території луцької школи – аварійний стадіон
Сьогодні, 20:37
У Луцьку на території школи №20 просять привести до ладу стадіон. що перебуває в аварійному стані.
Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Василина Василюк.
За її словами, стадіон луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 перебуває у жалюгідному стані. Територія велика, але спортивного обладнання мінімум, а те, що є - зламане, хитається, не доглядається, спричиняючи небезпеку для дітей.
"Прохання зняти, відремонтувати чи замінити аварійні турніки. Було б чудово поставити вуличні тренажери, які є майже у кожній луцькій школі, крім цієї", - йдеться в повідомленні.
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Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Василина Василюк.
За її словами, стадіон луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 перебуває у жалюгідному стані. Територія велика, але спортивного обладнання мінімум, а те, що є - зламане, хитається, не доглядається, спричиняючи небезпеку для дітей.
"Прохання зняти, відремонтувати чи замінити аварійні турніки. Було б чудово поставити вуличні тренажери, які є майже у кожній луцькій школі, крім цієї", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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