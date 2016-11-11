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На території луцької школи – аварійний стадіон

На території луцької школи – аварійний стадіон
У Луцьку на території школи №20 просять привести до ладу стадіон. що перебуває в аварійному стані.

Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Василина Василюк.

За її словами, стадіон луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 перебуває у жалюгідному стані. Територія велика, але спортивного обладнання мінімум, а те, що є - зламане, хитається, не доглядається, спричиняючи небезпеку для дітей.

"Прохання зняти, відремонтувати чи замінити аварійні турніки. Було б чудово поставити вуличні тренажери, які є майже у кожній луцькій школі, крім цієї", - йдеться в повідомленні.
На території луцької школи – аварійний стадіон
На території луцької школи – аварійний стадіон
На території луцької школи – аварійний стадіон

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Теги: спорт, стадіон, школа, Луцьк
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