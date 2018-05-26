Знайшли неповнолітнього, який втік з лікарні у Луцьку
Сьогодні, 09:59
Поліцейські встановили місцезнаходження 16-річного неповнолітнього, який втік з лікарні у Луцьку.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 2 серпня на Волині розшукували неповнолітнього жителя села Мочалки Турійського району Бебка Дениса Володимировича.
Вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік.
Утім, 3 серпня правоохоронці повідомили, що хлопець знайшовся. Його життю та здоров'ю загрози не має.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, 2 серпня на Волині розшукували неповнолітнього жителя села Мочалки Турійського району Бебка Дениса Володимировича.
Вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік.
Утім, 3 серпня правоохоронці повідомили, що хлопець знайшовся. Його життю та здоров'ю загрози не має.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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