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Знайшли неповнолітнього, який втік з лікарні у Луцьку

Знайшли неповнолітнього, який втік з лікарні у Луцьку
Поліцейські встановили місцезнаходження 16-річного неповнолітнього, який втік з лікарні у Луцьку.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, 2 серпня на Волині розшукували неповнолітнього жителя села Мочалки Турійського району Бебка Дениса Володимировича.

Вранці батько доставив Дениса на лікування у медичний заклад, що у обласному центрі, звідки хлопець втік.

Утім, 3 серпня правоохоронці повідомили, що хлопець знайшовся. Його життю та здоров'ю загрози не має.

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Теги: розшук, неповнолітній, Волинь
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