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Шахраї «розвели» волинянку на 15 тисяч гривень

Шахраї «розвели» волинянку на 15 тисяч гривень
Мешканка Ковеля потрапила на гачок шахраїв.

Спритник, представившись двоюрідним братом потерпілої, видурив у жінки більше 15 тисяч гривень, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Схема проста, але вирішальними тут є фактори несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Шахраї телефонують людині та повідомляють, що її родич або знайомий потрапив у біду чи ситуацію, яка потребує певної суми грошей. Довірлива жертва переказує кошти на вказані реквізити. Зазвичай зловмисники одразу знімають кошти з банківської картки або сім-карти, що пересилають стурбовані жертви, а номера телефонів, з яких дзвонили, відключаються.


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Теги: шахраї, волинянка
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