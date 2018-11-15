Шахраї «розвели» волинянку на 15 тисяч гривень

Мешканка Ковеля потрапила на гачок шахраїв.Спритник, представившись двоюрідним братом потерпілої, видурив у жінки більше 15 тисяч гривень, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Схема проста, але вирішальними тут є фактори несподіванки та гра на емоціях потерпілого. Шахраї телефонують людині та повідомляють, що її родич або знайомий потрапив у біду чи ситуацію, яка потребує певної суми грошей. Довірлива жертва переказує кошти на вказані реквізити. Зазвичай зловмисники одразу знімають кошти з банківської картки або сім-карти, що пересилають стурбовані жертви, а номера телефонів, з яких дзвонили, відключаються.