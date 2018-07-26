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На скільки за рік зросли пенсії для волинян

На скільки за рік зросли пенсії для волинян
Розповіли на скільки зросли середні пенсії за перше півріччя 2019 року в кожній із областей України. У Волинській області середня пенсія – 2 527 гривень.

Про це пояснив у Facebook голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

На 1 липня 2019 року найвищий показник середньої пенсії у Києві, який дорівнює 4 148грн, а от на Тернопільщині найнижчий – 2 315грн. Тобто різниця складає 1 833грн, або 79%.

На початок липня поточного року середня пенсія по країні становила 3 006грн, тоді як на початок січня – 2 646грн. Тобто за півроку середня пенсія в країні зросла на 13,6%.

За областями лідерами за розміром середньої пенсії йдуть Полтавська – 2 932грн, Одеська – 2 854грн, Миколаївська – 2 796грн, Львівська – 2 733грн, Сумська – 2 708грн, Черкаська – 2 678грн, Чернігівська – 2 677грн, Кіровоградська – 2 656грн, Житомирська – 2 615грн, Херсонська – 2 583грн, Івано-Франківська – 2 569грн, Волинська – 2 527грн, Хмельницька – 2 519грн, Вінницька – 2 517грн, Рівненська – 2 513грн, Чернівецька – 2 386грн Закарпатська – 2 384грн і Тернопільська – 2 315грн.

На підставі аналізу даних Пенсійного фонду України можна сказати, що з 1 січня по 1 липня 2019 року найбільше зріс середній розмір пенсії в Донецькій і Луганській областях – на 15%, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях – на 14%, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях і Києві – на 13%, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях – 12% та Закарпатській – на 11%.

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Теги: пенсія, Волинь
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