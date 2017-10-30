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На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу

На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу
У відділенні хірургії ковельського МТМО вперше успішно провели операцію з емболізації маткових артерій.

Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.

Емболізація маткових артерій (ЕМА) - це інноваційний метод лікування фіброміоми матки, який мінімізує оперативне втручання.

"Лікар-хірург за допомогою спеціального катетера по кровоносному руслу доставляє мікробіосфери в необхідну судинку і перекриває її. В результаті цього утворення значно зменшується, або навіть зовсім зникає сі разом з тим у 98,5% випадків проходить вся симптоматика"

ЕМА має багато переваг порівняно із оперативним методом лікування серед яких:

- Відсутність рецидивів та повторних операцій.
- Швидке відновлення.
- Відсутність наркозу.

На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу
На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу
На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу


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Теги: лікування, фібріома, Ковель
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