На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу
Сьогодні, 13:25
У відділенні хірургії ковельського МТМО вперше успішно провели операцію з емболізації маткових артерій.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Емболізація маткових артерій (ЕМА) - це інноваційний метод лікування фіброміоми матки, який мінімізує оперативне втручання.
"Лікар-хірург за допомогою спеціального катетера по кровоносному руслу доставляє мікробіосфери в необхідну судинку і перекриває її. В результаті цього утворення значно зменшується, або навіть зовсім зникає сі разом з тим у 98,5% випадків проходить вся симптоматика"
ЕМА має багато переваг порівняно із оперативним методом лікування серед яких:
- Відсутність рецидивів та повторних операцій.
- Швидке відновлення.
- Відсутність наркозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.
Емболізація маткових артерій (ЕМА) - це інноваційний метод лікування фіброміоми матки, який мінімізує оперативне втручання.
"Лікар-хірург за допомогою спеціального катетера по кровоносному руслу доставляє мікробіосфери в необхідну судинку і перекриває її. В результаті цього утворення значно зменшується, або навіть зовсім зникає сі разом з тим у 98,5% випадків проходить вся симптоматика"
ЕМА має багато переваг порівняно із оперативним методом лікування серед яких:
- Відсутність рецидивів та повторних операцій.
- Швидке відновлення.
- Відсутність наркозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як захиститись від хакерських атак: поради експертів
Сьогодні, 13:44
«Боюся не встигнути сказати, що люблю»: вийшов тизер фільму, який знімав волинський оператор. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу
Сьогодні, 13:25
Автовподобання клієнтів, підхід до кожного покупця і плани: чим живе компанія WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 13:14
На Волині за спалювання стерні покарали чотирьох селян
Сьогодні, 13:10