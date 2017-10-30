На Волині лікують фіброміому матки без єдиного розрізу

У відділенні хірургії ковельського МТМО вперше успішно провели операцію з емболізації маткових артерій.Про це йдеться у групі «Ковельське МТМО» на сторінці у Facebook.Емболізація маткових артерій (ЕМА) - це інноваційний метод лікування фіброміоми матки, який мінімізує оперативне втручання."Лікар-хірург за допомогою спеціального катетера по кровоносному руслу доставляє мікробіосфери в необхідну судинку і перекриває її. В результаті цього утворення значно зменшується, або навіть зовсім зникає сі разом з тим у 98,5% випадків проходить вся симптоматика"ЕМА має багато переваг порівняно із оперативним методом лікування серед яких:- Відсутність рецидивів та повторних операцій.- Швидке відновлення.- Відсутність наркозу.