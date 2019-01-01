На Львівщині обікрали волинянина
Сьогодні, 15:06
На автовокзалі міста Червоноград обікрали мешканця Волинської області.
Про це повдіомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
До поліції 3 серпня о 15.42 звернувся 45-річний житель Волинської області. Чоловік повідомив, що на автовокзалі під час стоянки автобуса у нього викрали гаманець, в якому були 450 гривень, 700 польських злотих та банківська картка.
Як встановили працівники карного розшуку Червоноградського відділу поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 43-річний місцевий мешканець.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.
Проводиться досудове розслідування.
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Про це повдіомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
До поліції 3 серпня о 15.42 звернувся 45-річний житель Волинської області. Чоловік повідомив, що на автовокзалі під час стоянки автобуса у нього викрали гаманець, в якому були 450 гривень, 700 польських злотих та банківська картка.
Як встановили працівники карного розшуку Червоноградського відділу поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 43-річний місцевий мешканець.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.
Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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