вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині обікрали волинянина

На Львівщині обікрали волинянина
На автовокзалі міста Червоноград обікрали мешканця Волинської області.

Про це повдіомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До поліції 3 серпня о 15.42 звернувся 45-річний житель Волинської області. Чоловік повідомив, що на автовокзалі під час стоянки автобуса у нього викрали гаманець, в якому були 450 гривень, 700 польських злотих та банківська картка.

Як встановили працівники карного розшуку Червоноградського відділу поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 43-річний місцевий мешканець.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львівщина, волинянин, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали луцький фестиваль «Бандерштат» з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
У селі на Волині біля будівлі згоріло 450 тюків
Сьогодні, 15:26
На Львівщині обікрали волинянина
Сьогодні, 15:06
На Заході України очікують грози
Сьогодні, 15:05
Волинська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Кубку Європи
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
На Львівщині зіткнулись два автомобілі: постраждали п'ятеро волинян На Львівщині зіткнулись два автомобілі: постраждали п'ятеро волинян
29 липень, 09:28
Волинянин втопився в озері на Львівщині Волинянин втопився в озері на Львівщині
07 липень, 10:58
Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки Волинянин викрав з кладової 1200 євро і сховав їх у кросівки
08 травень, 15:50
Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми
15 березень, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» – шкільний ярмарок*
Сьогодні, 16:18
 0
Вперше на Волині у картоплі виявили вид небезпечного шкідника: ввели карантин
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку нахабні шахраї «розвели» на гроші пенсіонера
Сьогодні, 15:57
 0
Волинське місто отримало мільйон субвенції
Сьогодні, 15:55
 0
Судили волинянина, який продавав медовуху на фестивалі «Волинська Голландія»
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿