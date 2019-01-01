На Львівщині обікрали волинянина

На автовокзалі міста Червоноград обікрали мешканця Волинської області.Про це повдіомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.До поліції 3 серпня о 15.42 звернувся 45-річний житель Волинської області. Чоловік повідомив, що на автовокзалі під час стоянки автобуса у нього викрали гаманець, в якому були 450 гривень, 700 польських злотих та банківська картка.Як встановили працівники карного розшуку Червоноградського відділу поліції, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 43-річний місцевий мешканець.Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.Проводиться досудове розслідування.