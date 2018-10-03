Вперше на Волині у картоплі виявили вид небезпечного шкідника: ввели карантин
Сьогодні, 16:15
На Волині цьогоріч у серпні вперше виявили південноамериканську томатну міль.
Шкідника знайшли у Володимир-Волинському районі на посадках картоплі на площі 10 га, - інформує Головне управління Держпродспоживлужби у Волинській області.
На цій території розпорядженням голови Володимир-Волинької РДА запровадили карантинний режим. Затвердили заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – південноамериканської томатної молі.
Довідка: Південноамериканська томатна міль – небезпечний карантинний шкідник. Походить шкідник з країн Південної Америки, перші відомості про його знаходження на Європейському континенті надійшли з Іспанії у 2006 році. У 2010 році південноамериканська томатна міль вже була виявлена в Болгарії, на Кіпрі, у Німеччині, Іспанії, Угорщині, Ізраїлі, Туреччині та на території України в помідорах, завезених з Іспанії та Нідерландів. Станом на 01.01.2019 року загальна площа зараження в Україні становить 966,5716 га.
Головними рослинами-господарями південноамериканської томатної молі є томати. Крім них, міль може пошкоджувати всі види рослин з родини пасльонових (Solanaceae): баклажани, картоплю, перець, тютюн та дикорослі пасльонові такі, як дурман, паслін, дереза. Розповсюджується з розсадою і плодами томатів у всіх фазах розвитку, також з пакувальним матеріалом, ґрунтом, інвентарем, рослинними рештками. Мінімальна температура, необхідна для розвитку комахи - це 9° С. За рік можливий розвиток 10 - 12 генерацій.
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Шкідника знайшли у Володимир-Волинському районі на посадках картоплі на площі 10 га, - інформує Головне управління Держпродспоживлужби у Волинській області.
На цій території розпорядженням голови Володимир-Волинької РДА запровадили карантинний режим. Затвердили заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – південноамериканської томатної молі.
Довідка: Південноамериканська томатна міль – небезпечний карантинний шкідник. Походить шкідник з країн Південної Америки, перші відомості про його знаходження на Європейському континенті надійшли з Іспанії у 2006 році. У 2010 році південноамериканська томатна міль вже була виявлена в Болгарії, на Кіпрі, у Німеччині, Іспанії, Угорщині, Ізраїлі, Туреччині та на території України в помідорах, завезених з Іспанії та Нідерландів. Станом на 01.01.2019 року загальна площа зараження в Україні становить 966,5716 га.
Головними рослинами-господарями південноамериканської томатної молі є томати. Крім них, міль може пошкоджувати всі види рослин з родини пасльонових (Solanaceae): баклажани, картоплю, перець, тютюн та дикорослі пасльонові такі, як дурман, паслін, дереза. Розповсюджується з розсадою і плодами томатів у всіх фазах розвитку, також з пакувальним матеріалом, ґрунтом, інвентарем, рослинними рештками. Мінімальна температура, необхідна для розвитку комахи - це 9° С. За рік можливий розвиток 10 - 12 генерацій.
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