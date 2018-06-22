У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах

У Луцьку підвищили вартість проїзду в міському електротранспорті.Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцькради у середу, 7 серпня.Заступник меразауважив, що нещодавно у Луцьку подорожчав проїзд у маршрутках і виникла необхідність попрацювати над цим питанням і для електротранспорту.«Це зробити на часі, адже і вартість електроенергії, і зарплата зросли. Ми маємо вийти на економічно обґрунтований тариф», - відзначив він.Директор Луцького підприємства електротранспортуповідомив, що нині на ЛПЕ понад 70 % зношених тролейбусів, середній вік транспорту – 24 роки. Потребує ремонту й мережа та підстанції. На це необхідно відшукати 13,6 мільйона гривень, при чому роботи у цьому напрямку тривають щороку. Витрати на електроенергію в чинному тарифі передбачені на 40 копійок менше, аніж необхідно. Підвищення вартості проїзду дозволить покращити ситуацію на підприємстві.«Ми не були ініціаторами підвищення, бо знаємо, як це боляче впливає на населення, пасажирів. Але це питання на часі, бо останнє підвищення було у червні 2018 року. Його розглядають із квітня минулого року, але все відкладали», - наголосив Пуц.Член виконкому Ігор Муковоз запитав, скільки ЛПЕ заробляє, кільки витрачає та скільки дотацій отримує.Володимир Пуц відповів, що 25 мільйонів гривень заробили торік за продаж квитків, є й доходи за розміщення реклами, мийку тощо. Натомість із міського бюджету отримали 44,5 мільйона, котрі витратили на виплату заробітної плати.«У нас зараз їздять 40-45 тролейбусів. Ми вже з-під забору дістали кілька тролейбусів, скажу так по народному, відремонтували, пустили їх на рейси. У нас вже є тендер на купівлю тролейбусів за європейські кошти. Ми добавимо транспорту і це зніме соціальну напругу серед людей, які не можуть їздити в маршрутках», - додав Недопад.Тож тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті підвищили із 3 до 4 гривень.Для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації вартість проїзду становитиме 2 гривні за наявності учнівського або студентського квитка.Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі для підприємств, установ, організацій вартуватиме 270 гривень, для населення – 200 гривень, для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75 гривень.Рішення набуде чинності на наступний день після офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.