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На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років

На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років
У 2019 році на Волині посіяли 30 тисяч гектарів соняшника, що стало наймасштабнішим посівом за останні 10 років.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко під час оперативної наради 7 серпня.

«Посіви соняшника збільшуються щороку, але у 2019 році його посадили найбільше», – констатував Юрій горбенко.

Під час своєї доповіді директор також повідомив, що загалом серед культур на Волині найбільше є посівів пшениці, які займають площу 162,4 тисячі гектарів (із 2018 року площа зросла на 5,3 тис. га), а також ріпаку (52,5 тис. га). Трохи менше є ячменю (33,2 тис. га), жита (21,2 тис. га), гороху (32,2 тис. га) та овсу (37,9 тис. га).

Найменше серед зернових культур на Волині є гречки, яка проростає на 1,1 тис. га.

Директор зазначив, що в майбутньому також планують активно розширювати площу посівів кукурудзи, наразі вона складає 30,5 тисяч гектарів.

Варто зазначити, що невдовзі розпочнеться масовий посів культур, тож директор радить не пропустити можливість придбати якісне насіння і вчасно оформити усі документи. Відомо, що озимий ячмінь почнуть сіяти із 25-28 серпня, а озиму пшеницю із 15 вересня.

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Теги: соняшник, Волинь
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