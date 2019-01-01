На Волині у 2019 році посіяли найбільше соняшників за останні 10 років

У 2019 році на Волині посіяли 30 тисяч гектарів соняшника, що стало наймасштабнішим посівом за останні 10 років.Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвиткупід час оперативної наради 7 серпня.«Посіви соняшника збільшуються щороку, але у 2019 році його посадили найбільше», – констатував Юрій горбенко.Під час своєї доповіді директор також повідомив, що загалом серед культур на Волині найбільше є посівів пшениці, які займають площу 162,4 тисячі гектарів (із 2018 року площа зросла на 5,3 тис. га), а також ріпаку (52,5 тис. га). Трохи менше є ячменю (33,2 тис. га), жита (21,2 тис. га), гороху (32,2 тис. га) та овсу (37,9 тис. га).Найменше серед зернових культур на Волині є гречки, яка проростає на 1,1 тис. га.Директор зазначив, що в майбутньому також планують активно розширювати площу посівів кукурудзи, наразі вона складає 30,5 тисяч гектарів.Варто зазначити, що невдовзі розпочнеться масовий посів культур, тож директор радить не пропустити можливість придбати якісне насіння і вчасно оформити усі документи. Відомо, що озимий ячмінь почнуть сіяти із 25-28 серпня, а озиму пшеницю із 15 вересня.