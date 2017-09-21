У «буряковий» сезон 2019 року на Волині працюватиме 2 заводи з трьох

З перших чисел вересня розпочнеться сезон збору буряків, тоді на Волині буде працювати два цукрових заводи – Мар’янівський та Гнідавський. Іваничівський цукровий завод, який є третім на Волині, цього року не буде займатися переробкою сировини, а лише прийомом буряків для подальшої передачі їх на інше підприємство.Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвиткупід час оперативної наради 7 серпня.«Відомо, що Мар’янівський цукровий завод займається буряками тільки власного виробництва, бо має достатньо території, тому велике навантаження цього року випаде на Гнідавський», – зазначив директор,Юрій Горбенко зазначив, що керівництво «Гнідави» обіцяє ефективно використовувати свої можливості.