У «буряковий» сезон 2019 року на Волині працюватиме 2 заводи з трьох
Сьогодні, 12:15
З перших чисел вересня розпочнеться сезон збору буряків, тоді на Волині буде працювати два цукрових заводи – Мар’янівський та Гнідавський. Іваничівський цукровий завод, який є третім на Волині, цього року не буде займатися переробкою сировини, а лише прийомом буряків для подальшої передачі їх на інше підприємство.
Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко під час оперативної наради 7 серпня.
«Відомо, що Мар’янівський цукровий завод займається буряками тільки власного виробництва, бо має достатньо території, тому велике навантаження цього року випаде на Гнідавський», – зазначив директор,
Юрій Горбенко зазначив, що керівництво «Гнідави» обіцяє ефективно використовувати свої можливості.
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Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко під час оперативної наради 7 серпня.
«Відомо, що Мар’янівський цукровий завод займається буряками тільки власного виробництва, бо має достатньо території, тому велике навантаження цього року випаде на Гнідавський», – зазначив директор,
Юрій Горбенко зазначив, що керівництво «Гнідави» обіцяє ефективно використовувати свої можливості.
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