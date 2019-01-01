На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї

На Волині чоловік, що вже сидів у тюрмі за зґвалтування, намагався знову вчинити злочин сексуального характеру. Це сталося 28 липня.Про це йдеться в ухвалі Камінь-Каширського районного суду.Відомо, що чоловік був засуджений волинським судом у 2014 році на 4 роки позбавлення волі. Утім, 28 липня 2017 року його умовно-достроково звільнили з колонії.Рівно через два роки, 28 липня 2019 року, він знову намагався зґвалтувати жінку. Так, силоміць схопивши її на руки та занісши до сараю, чоловік намагався проти волі жінки вступити з нею в статеві зносини.Щоправда, йому не вдалося довести свій лихий умисел до кінця, оскільки потерпіла чинила активний опір, кричала і кликала на допомогу. Тож такі її дії стали наслідком відсутності у кривдника статевої ерекції та прибуття на місце події двох людей, які завадили продовженню вказаних насильницьких дій сексуального характеру.Відомо, що чоловік розлучений, проживає з матір’ю, непрацевлаштований.Вину у скоєному злочині він не визнав, має тісні зв`язки та активно спілкується з особами, які зловживають спиртними напоями, та раніше судимими як на території Камінь-Каширського району, так і за його межами.Зважаючи на це, суд вирішив взяти чоловіка під варту до 28 вересня 2019 року.