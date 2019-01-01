вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї

На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
На Волині чоловік, що вже сидів у тюрмі за зґвалтування, намагався знову вчинити злочин сексуального характеру. Це сталося 28 липня.

Про це йдеться в ухвалі Камінь-Каширського районного суду.

Відомо, що чоловік був засуджений волинським судом у 2014 році на 4 роки позбавлення волі. Утім, 28 липня 2017 року його умовно-достроково звільнили з колонії.

Рівно через два роки, 28 липня 2019 року, він знову намагався зґвалтувати жінку. Так, силоміць схопивши її на руки та занісши до сараю, чоловік намагався проти волі жінки вступити з нею в статеві зносини.

Щоправда, йому не вдалося довести свій лихий умисел до кінця, оскільки потерпіла чинила активний опір, кричала і кликала на допомогу. Тож такі її дії стали наслідком відсутності у кривдника статевої ерекції та прибуття на місце події двох людей, які завадили продовженню вказаних насильницьких дій сексуального характеру.

Відомо, що чоловік розлучений, проживає з матір’ю, непрацевлаштований.

Вину у скоєному злочині він не визнав, має тісні зв`язки та активно спілкується з особами, які зловживають спиртними напоями, та раніше судимими як на території Камінь-Каширського району, так і за його межами.

Зважаючи на це, суд вирішив взяти чоловіка під варту до 28 вересня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, зґвалтування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Сьогодні, 13:23
Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
Сьогодні, 12:46
У районі на Волині – нашестя бобрів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Посадовці «Волиньторфу» незаконно видобули 13 тисяч тонн корисної копалини
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка На території волинського підприємства вантажівка на смерть переїхала чоловіка
05 серпень, 13:42
На Волині вчителька сапкою вдарила сусідку На Волині вчителька сапкою вдарила сусідку
02 серпень, 16:16
Щиро розкаявся у скоєному: у Луцьку засудили киянина, який фінансував терористів Щиро розкаявся у скоєному: у Луцьку засудили киянина, який фінансував терористів
02 серпень, 15:20
Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск Взяв ключі у сестри, яка там працювала: на Волині студент обікрав кіоск
31 липень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сім'я з Луцька покинула у місті успішний бізнес і створила на хуторі овечу ферму. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
Волинські прикордонники зловили іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
Сьогодні, 13:23
 0
Лучани просять призначити додатковий тролейбус на Львівську
Сьогодні, 13:03
 0
На Волині чоловік намагався зґвалтувати жінку в сараї
Сьогодні, 12:46
 0
У районі на Волині – нашестя бобрів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿