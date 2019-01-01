Хліб на Волині може подорожчати

У зв'язку зі зниженням врожайності зернових культур на Волині у 2019 році виробники хліба можуть підняти вартість на продукт.Своїми підозрами поділився директор департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністраціїпід час оперативної наради 7 серпня.Горбенко повідомив, що врожайність зернових посівів цього року у порівнянні з минулим знизилась приблизно на 2,5 тисячі гектара і становить на сьогодні 40,3 тис.га. У зв'язку з цим зернова сировина стає дефіцитною.Юрій Горбенко також зазначає, що за допомогою використання сучасних технологій і стимулюючих факторів деякі господарі зуміли зберегти свої посіви на тому ж рівні, що й раніше, витративши на це більше коштів. Саме тому виробники хліба на Волині не зацікавлені працювати за ту ціну на продукт, яка зараз є на ринку.«Підстав для того, аби говорити, що ціни на пшеницю зростають – ніби немає, але ця ціна, яка є, виробників не задовольняє, тому ринок на сьогодні фактично призупинився. Виробники не зацікавлені виготовляти за такими цінами, а покупець більшої не дає. Я вважаю, що ціни на хліб зростуть», – пояснює Юрій Горбенко.Зазначає, що особливо це може торкнутися хліба, виготовленого за використанням жита, оскільки цього року є певний дефіцит на жито не тільки в області, але й в Україні вцілому«Такого ще не було за останні роки, аби жито стартувало із 3-х тисяч за тонну, а на сьогодні вже філія Державної зерново-продовольчої корпорації Володимир-Волинський КХП купує по 5,5 тисяч за тонну», – каже директор і додає, що цей фактор точно має відобразитися на вартості хліба.