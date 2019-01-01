Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО





Світлиною Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.



"Кінотеатр "Central-kino" в Ковелі на вулиці Луцькій, 1917 рік", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, як виглядав ковельський кінотеатр "Central-kino" понад 100 років тому.Світлиною поділилася дослідниця у Facebook."Кінотеатр "Central-kino" в Ковелі на вулиці Луцькій, 1917 рік", - йдеться у дописі.

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