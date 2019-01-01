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Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО

Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав ковельський кінотеатр "Central-kino" понад 100 років тому.

Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.

"Кінотеатр "Central-kino" в Ковелі на вулиці Луцькій, 1917 рік", - йдеться у дописі.

Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, 100 років тому, ковельський кінотеатр
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