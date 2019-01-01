Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Показали, як виглядав ковельський кінотеатр "Central-kino" понад 100 років тому.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Кінотеатр "Central-kino" в Ковелі на вулиці Луцькій, 1917 рік", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Кінотеатр "Central-kino" в Ковелі на вулиці Луцькій, 1917 рік", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 8 серпня
Сьогодні, 19:00
Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Подолали тисячі кілометрів: аргентинці з українським корінням знайшли родину на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21