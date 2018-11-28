На Волині шукають безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 09:14
Шукають безвісти зниклого мешканця Ковеля Федіка Івана Івановича.
Про це у групі "Я люблю Ковель" написала донька зниклого Альона Федік.
"Останній раз виходив на зв'зок 6.08.2019 о 23.20. після того більше не чули і не бачили. Їхав на велосипеді з рамою сірого кольору, на рамі дитяче сидіння синього кольору. Одягнений у футболку чорного кольору з білим тризубом, і чорні штани. Буду вдячна за будь-яку інформацію", - йдеться у дописі.
Контакти: 0635394287, 0508047078, Альона Федік.
Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost донька зниклого, станом на 09:00 8 серпня чоловіка досі не знайшли. Рідні написали заяву до поліції.
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Про це у групі "Я люблю Ковель" написала донька зниклого Альона Федік.
"Останній раз виходив на зв'зок 6.08.2019 о 23.20. після того більше не чули і не бачили. Їхав на велосипеді з рамою сірого кольору, на рамі дитяче сидіння синього кольору. Одягнений у футболку чорного кольору з білим тризубом, і чорні штани. Буду вдячна за будь-яку інформацію", - йдеться у дописі.
Контакти: 0635394287, 0508047078, Альона Федік.
Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost донька зниклого, станом на 09:00 8 серпня чоловіка досі не знайшли. Рідні написали заяву до поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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