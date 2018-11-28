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На Волині шукають безвісти зниклого чоловіка

На Волині шукають безвісти зниклого чоловіка
Шукають безвісти зниклого мешканця Ковеля Федіка Івана Івановича.

Про це у групі "Я люблю Ковель" написала донька зниклого Альона Федік.

"Останній раз виходив на зв'зок 6.08.2019 о 23.20. після того більше не чули і не бачили. Їхав на велосипеді з рамою сірого кольору, на рамі дитяче сидіння синього кольору. Одягнений у футболку чорного кольору з білим тризубом, і чорні штани. Буду вдячна за будь-яку інформацію", - йдеться у дописі.

Контакти: 0635394287, 0508047078, Альона Федік.

Як розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost донька зниклого, станом на 09:00 8 серпня чоловіка досі не знайшли. Рідні написали заяву до поліції.

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Теги: зниклий, волинянин
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