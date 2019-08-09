Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00.
с.Лежниця вул.Центральна(частково)
2. 10:00 -17:00.
с.Іванівка вул.Центральна
(частково)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитсадок, котельня, - с/р Романів
Магазин – ФОП Книш
СТзОВ «Романів» - магазин с. Романів, вул. Молодіжна
2 КТП-396 9:30-16:00 АЗС «ТД «Нафтопродукти» с. Чаруків, вул. Вокзальна
3 ПЛ-10 Л-67-03 від ЛР-189 9:30-17:00 Житомирський ВЕТВЗ – освітлення стоянки,
ТзОВ «Аміна-Волинь» - «Зелений гай»
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-303 9:00 – 17:00 смт.Головне
вул.1 Травня
Чкалова, Гоголя
2 пл-0.4 ктп-236
9:00 – 17:00 с.Гупали
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Героїв Крут 14-34,3-27
вул.Ломоносова 6-11
вул.Ф.Киселя 1-12
2 ТП-47 09.08.2019
9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Гагаріна 20-28
вул.Кримського3-32
3 Л-4 від ТП-1
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул..Матросова,2-18,1,7-13
пров. Поштовий,5
вул..Піонерська,10
4 ТП-70
9:00-17:00 Нова пошта пр.Перемоги 19
АТС В.Стуса 1
аптека Зелена Планета вул.В.Стуса 1а
ощадбанк вул.Соборна 6
бібліотека для дітей вул.Пирогова 4
м-н книги вул.Соборна 6
м-н кондиціонер вул.Пирогова 4
м-н Оптика вул.Пирогова 4
м-н Євродизайн вул.Пирогова 4
ТзОВ Володимир-юрист вул.Пирогова 4
м-н Людмила
м-н Рідний Край вул.Стуса 3
м.Нововолинськ
вул. В.Стуса,1,9
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
11 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1 КТП-77 10:00 -16:00 с Галина Воля вул Л Українки,Підрічна
2 ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00 -16:00 база Срібниця,Школа,ФАП,Київстар,пп Гапіч,Левчук, Данилюк,Зорик,Микитюк с Любохини
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ЛР-40 до КР - 3
КТП-83
КТП-336
10:00-16:00
Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохідна, клуб смт. Турійськ вул.Паралельна
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 від
ЛР-173, КТП-331
КТП-94, КТП-232
10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с. Туровичі, Зілов
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00.
с.Лежниця вул.Центральна(частково)
2. 10:00 -17:00.
с.Іванівка вул.Центральна
(частково)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3 ПЛ-0,4кВ КТП-327
9:00-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цумань
вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/
вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19
4 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитсадок, котельня, - с/р Романів
Магазин – ФОП Книш
СТзОВ «Романів» - магазин с. Романів, вул. Молодіжна
2 КТП-396 9:30-16:00 АЗС «ТД «Нафтопродукти» с. Чаруків, вул. Вокзальна
3 ПЛ-10 Л-67-03 від ЛР-189 9:30-17:00 Житомирський ВЕТВЗ – освітлення стоянки,
ТзОВ «Аміна-Волинь» - «Зелений гай»
Любомльський та Шацький райони
1 пл-0.4 ктп-303 9:00 – 17:00 смт.Головне
вул.1 Травня
Чкалова, Гоголя
2 пл-0.4 ктп-236
9:00 – 17:00 с.Гупали
3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00
с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"
Венське екологічний пост
с.Положево
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Героїв Крут 14-34,3-27
вул.Ломоносова 6-11
вул.Ф.Киселя 1-12
2 ТП-47 09.08.2019
9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Гагаріна 20-28
вул.Кримського3-32
3 Л-4 від ТП-1
9:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул..Матросова,2-18,1,7-13
пров. Поштовий,5
вул..Піонерська,10
4 ТП-70
9:00-17:00 Нова пошта пр.Перемоги 19
АТС В.Стуса 1
аптека Зелена Планета вул.В.Стуса 1а
ощадбанк вул.Соборна 6
бібліотека для дітей вул.Пирогова 4
м-н книги вул.Соборна 6
м-н кондиціонер вул.Пирогова 4
м-н Оптика вул.Пирогова 4
м-н Євродизайн вул.Пирогова 4
ТзОВ Володимир-юрист вул.Пирогова 4
м-н Людмила
м-н Рідний Край вул.Стуса 3
м.Нововолинськ
вул. В.Стуса,1,9
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
11 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1 КТП-77 10:00 -16:00 с Галина Воля вул Л Українки,Підрічна
2 ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00 -16:00 база Срібниця,Школа,ФАП,Київстар,пп Гапіч,Левчук, Данилюк,Зорик,Микитюк с Любохини
Турійський район
1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 від
ЛР-40 до КР - 3
КТП-83
КТП-336
10:00-16:00
Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохідна, клуб смт. Турійськ вул.Паралельна
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 від
ЛР-173, КТП-331
КТП-94, КТП-232
10:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с. Туровичі, Зілов
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині учасники АТО отримали земельні ділянки. ФОТО
Сьогодні, 18:44
Затори на дорозі: лучани просять нанести розмітку. ФОТО
Сьогодні, 18:25