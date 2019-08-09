Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 10:00 – 17:00.с.Лежниця вул.Центральна(частково)2. 10:00 -17:00.с.Іванівка вул.Центральна(частково)Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1449:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариствоПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3 ПЛ-0,4кВ КТП-3279:00-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.ЦуманьПЛ-0,4кВ КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-194 КТП № 318 10:00-15:00 КТП-318 с. Носовичі КТП-318 с. Носовичівул. Польова,Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-16:00Дитсадок, котельня, - с/р РоманівМагазин – ФОП КнишСТзОВ «Романів» - магазин с. Романів, вул. Молодіжна2 КТП-396 9:30-16:00 АЗС «ТД «Нафтопродукти» с. Чаруків, вул. Вокзальна3 ПЛ-10 Л-67-03 від ЛР-189 9:30-17:00 Житомирський ВЕТВЗ – освітлення стоянки,ТзОВ «Аміна-Волинь» - «Зелений гай»1 пл-0.4 ктп-303 9:00 – 17:00 смт.Головневул.1 ТравняЧкалова, Гоголя2 пл-0.4 ктп-2369:00 – 17:00 с.Гупали3 пл-10 л26-04 від лвн-144 до лвн-154 9:00 – 19:00с.Положево ТзОВ "Волинська ягідка"Венське екологічний постс.ПоложевоВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4кВ Л-14 від ТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Героїв Крут 14-34,3-27вул.Ломоносова 6-11вул.Ф.Киселя 1-122 ТП-47 09.08.20199:00-17:00 м.Нововолинськвул.Гагаріна 20-28вул.Кримського3-323 Л-4 від ТП-19:00-17:00 м.Нововолинськ:вул..Матросова,2-18,1,7-13пров. Поштовий,5вул..Піонерська,104 ТП-709:00-17:00 Нова пошта пр.Перемоги 19АТС В.Стуса 1аптека Зелена Планета вул.В.Стуса 1аощадбанк вул.Соборна 6бібліотека для дітей вул.Пирогова 4м-н книги вул.Соборна 6м-н кондиціонер вул.Пирогова 4м-н Оптика вул.Пирогова 4м-н Євродизайн вул.Пирогова 4ТзОВ Володимир-юрист вул.Пирогова 4м-н Людмилам-н Рідний Край вул.Стуса 3м.Нововолинськвул. В.Стуса,1,9Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка10 ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру11 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.12 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.1 КТП-77 10:00 -16:00 с Галина Воля вул Л Українки,Підрічна2 ПЛ-10кВ Л-57-01 від ЛР-76 10:00 -16:00 база Срібниця,Школа,ФАП,Київстар,пп Гапіч,Левчук, Данилюк,Зорик,Микитюк с Любохини1 ПЛ-10 кВ Л-61-05 відЛР-40 до КР - 3КТП-83КТП-33610:00-16:00Філія «Ковельський автодор»- адмінприміщення, гараж, прохідна, клуб смт. Турійськ вул.Паралельна2 ПЛ-10 кВ Л-64-02 відЛР-173, КТП-331КТП-94, КТП-23210:00-16:00 Миляновичівська с/р – клуб, ФОП Баранюк В.В. – магазин, церква - ХВЄ с. Туровичі, Зілов