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Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО

Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
У мережі опублікували неймовірні світлини волинського села після дощу.

Світлини розмістила журналістка Олена Лівіцька на сторінці «Занесло в село» у Facebook.

"Коли в селі дощ, то нема роботи. А коли нема роботи, то до рук хочеться взяти фотоапарат. І виходить отакий настрій", - йдеться у дописі.

Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО

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Теги: волинське село
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