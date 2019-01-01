Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО





Світлини Олена Лівіцька на сторінці «Занесло в село» у Facebook.



"Коли в селі дощ, то нема роботи. А коли нема роботи, то до рук хочеться взяти фотоапарат. І виходить отакий настрій", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували неймовірні світлини волинського села після дощу.Світлини розмістила журналістка на сторінці «Занесло в село» у Facebook."Коли в селі дощ, то нема роботи. А коли нема роботи, то до рук хочеться взяти фотоапарат. І виходить отакий настрій", - йдеться у дописі.

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