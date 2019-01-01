Дивовижні світлини волинського села після дощу. ФОТО
Сьогодні, 19:20
У мережі опублікували неймовірні світлини волинського села після дощу.
Світлини розмістила журналістка Олена Лівіцька на сторінці «Занесло в село» у Facebook.
"Коли в селі дощ, то нема роботи. А коли нема роботи, то до рук хочеться взяти фотоапарат. І виходить отакий настрій", - йдеться у дописі.
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Світлини розмістила журналістка Олена Лівіцька на сторінці «Занесло в село» у Facebook.
"Коли в селі дощ, то нема роботи. А коли нема роботи, то до рук хочеться взяти фотоапарат. І виходить отакий настрій", - йдеться у дописі.
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