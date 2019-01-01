На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО

Працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» затримали автомобіль, на якому лісопорушники намагалися вивезти з лісу цінну деревину.Інцидент стався 8 серпня близько 4 ранку у Партизанському лісництві Цуманського лісгоспу, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Завдяки злагодженим оперативним діям лісової охорони та місцевої поліції вдалося зберегти і порізані колодки, і вилучити автівку. Зловмисники змушені були залишити все, щоб утекти з місця події.Ще звечора було чутно звуки пилки, а з третьої ночі лісівники почали організовано пильнувати – для цього залучили 15 працівників державної лісової охорони підприємства.Варто зазначити, що ця ділянка лісу – територія НПП “Цуманська пуща”. І місяць тому поряд також було зафіксовано самовільні рубки двох дубів.Лісівники, а також місцеві правоохоронці, які оперативно прибули на виклик, перекрили всі виїзди з лісу.Машина нині перебуває на штрафмайданчику. І хоча через відсутність її реєстрації визначити власника непросто, все ж є інформація, хто їздив на позашляховику останнім часом.За фактом відкрито кримінальне провадження.