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На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО

На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО
Працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» затримали автомобіль, на якому лісопорушники намагалися вивезти з лісу цінну деревину.

Інцидент стався 8 серпня близько 4 ранку у Партизанському лісництві Цуманського лісгоспу, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Завдяки злагодженим оперативним діям лісової охорони та місцевої поліції вдалося зберегти і порізані колодки, і вилучити автівку. Зловмисники змушені були залишити все, щоб утекти з місця події.
На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО


Ще звечора було чутно звуки пилки, а з третьої ночі лісівники почали організовано пильнувати – для цього залучили 15 працівників державної лісової охорони підприємства.

Варто зазначити, що ця ділянка лісу – територія НПП “Цуманська пуща”. І місяць тому поряд також було зафіксовано самовільні рубки двох дубів.

Лісівники, а також місцеві правоохоронці, які оперативно прибули на виклик, перекрили всі виїзди з лісу.
На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО

Машина нині перебуває на штрафмайданчику. І хоча через відсутність її реєстрації визначити власника непросто, все ж є інформація, хто їздив на позашляховику останнім часом.

За фактом відкрито кримінальне провадження.

На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО
На Волині лісівники завадили зловмисникам вкрасти цінну деревину. ФОТО

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Теги: ліс, Волинь
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