У Луцьку відсьогодні здорожчав проїзд у тролейбусах





Нагадаємо, тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті



Для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації вартість проїзду становитиме 2 гривні за наявності учнівського або студентського квитка.



Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі для підприємств, установ, організацій вартуватиме 270 гривень, для населення – 200 гривень, для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75 гривень.



Фото - із Facebook Олега Огородника.





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