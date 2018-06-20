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У Луцьку відсьогодні здорожчав проїзд у тролейбусах

У Луцьку відсьогодні здорожчав проїзд у тролейбусах
У Луцьку із 9 серпня зросла вартість проїзду в тролейбусах.

Нагадаємо, тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті підвищили із 3 до 4 гривень.

Для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації вартість проїзду становитиме 2 гривні за наявності учнівського або студентського квитка.

Вартість місячного проїзного квитка в тролейбусі для підприємств, установ, організацій вартуватиме 270 гривень, для населення – 200 гривень, для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75 гривень.

Фото - із Facebook Олега Огородника.


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Теги: проїзд, тролейбуси, Луцьк
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