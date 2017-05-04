Душили і били: волинянин у складі банди намагався пограбувати родину на Рівненщині

На Рівненщині поліцейські затримали волинянина за вчинений розбій на родину, двох спільників – розшукують.Учора, 8 серпня, близько першої ночі до поліції надійшло повідомлення від 53-річної жительки села Річки, що невідомі в масках напали на її 32-річного сина, душили та завдали йому тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Рівненській області.Так, на момент скоєння злочину в будинку перебувало подружжя, їхній син і зять. Коли 32-річний чоловік вийшов на вулицю, на нього накинулися двоє невідомих у масках та почали завдавати тілесні ушкодження. Третій у цей момент зайшов до помешкання і з кулаками накинувся на господаря. На допомогу підоспів зять. Чоловікам вдалося зв’язати нападника, інші двоє — втекли, тож заволодіти будь-якими матеріальними цінностями не змогли.Поліцейські доставили зловмисника до поліції. Ним виявився 30-річний житель Волинської області. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду місця події слідчі вилучили клейку стрічку, балаклаву, рукавиці, рюкзак та радіостанцію.У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом розбою, поєднаного із проникненням у житло, за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, затриманому повідомили про підозру.Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють його також на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема на території сусідньої Волині.Наразі розшукують ще двох зловмисників, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.