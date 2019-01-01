Прикордонники викрили волинянина, який перевозив контрабандні цигарки у каністрах
Сьогодні, 16:06
У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники затримали авто волинянина, в якому знайшли контрабандні цигарки у каністрах.
Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.
Учора, 8 серпня, в пункті пропуску «Пулемець» прикордонники спільно з представниками митниці в автомобілі марки Opel, що рухався на в’їзд в Україну виявили 500 пачок безакцизних цигарок марки «Магнат» та «НЗ», які були приховані в каністрах.
Наразі тютюнові вироби вилучили, на водія-громадянина України склали протокол про порушення митних правил.
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Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.
Учора, 8 серпня, в пункті пропуску «Пулемець» прикордонники спільно з представниками митниці в автомобілі марки Opel, що рухався на в’їзд в Україну виявили 500 пачок безакцизних цигарок марки «Магнат» та «НЗ», які були приховані в каністрах.
Наразі тютюнові вироби вилучили, на водія-громадянина України склали протокол про порушення митних правил.
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