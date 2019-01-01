Прикордонники викрили волинянина, який перевозив контрабандні цигарки у каністрах





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Учора, 8 серпня, в пункті пропуску «Пулемець» прикордонники спільно з представниками митниці в автомобілі марки Opel, що рухався на в’їзд в Україну виявили 500 пачок безакцизних цигарок марки «Магнат» та «НЗ», які були приховані в каністрах.



Наразі тютюнові вироби вилучили, на водія-громадянина України склали протокол про порушення митних правил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники затримали авто волинянина, в якому знайшли контрабандні цигарки у каністрах.Про це інформує Північне регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.Учора, 8 серпня, в пункті пропуску «Пулемець» прикордонники спільно з представниками митниці в автомобілі марки Opel, що рухався на в’їзд в Україну виявили 500 пачок безакцизних цигарок марки «Магнат» та «НЗ», які були приховані в каністрах.Наразі тютюнові вироби вилучили, на водія-громадянина України склали протокол про порушення митних правил.

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