Розшукують волинянина, який не повернувся з роботи додому. ФОТО

У Камені-Каширському зник чоловік. Зазначають, що він не повернувся додому з роботи.Про це у Facebook-спільноті Вісті Каменя написала«Вчора не приїхав додому з роботи, телефон вимкнений. Діти, дружина і мама хвилюються, на роботі сьогодні не було, будь-ласка, допоможіть», – йдеться у дописі.У коментарі дляжінка зазначила, що зник її брат, 36-річний житель села Видерта Камінь-Каширського районуЧоловік працює у магазині «Наш Край», що у Камені-Каширському. Валентина повідомила, що рідні написали заяву до поліції про зникнення.Якщо Вам буде відоме місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами: 102 або +380967054587 (Оксана, дружина)