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Розшукують волинянина, який не повернувся з роботи додому. ФОТО

Розшукують волинянина, який не повернувся з роботи додому. ФОТО
У Камені-Каширському зник чоловік. Зазначають, що він не повернувся додому з роботи.

Про це у Facebook-спільноті Вісті Каменя написала Валентина Влащук-Самчук.

«Вчора не приїхав додому з роботи, телефон вимкнений. Діти, дружина і мама хвилюються, на роботі сьогодні не було, будь-ласка, допоможіть», – йдеться у дописі.

У коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost жінка зазначила, що зник її брат, 36-річний житель села Видерта Камінь-Каширського району Анатолій Савчук.

Чоловік працює у магазині «Наш Край», що у Камені-Каширському. Валентина повідомила, що рідні написали заяву до поліції про зникнення.

Якщо Вам буде відоме місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами: 102 або +380967054587 (Оксана, дружина)

Розшукують волинянина, який не повернувся з роботи додому. ФОТО

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Теги: зникнення, Волинь, розшук, поліція
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