Розшукують волинянина, який не повернувся з роботи додому. ФОТО
Сьогодні, 16:03
У Камені-Каширському зник чоловік. Зазначають, що він не повернувся додому з роботи.
Про це у Facebook-спільноті Вісті Каменя написала Валентина Влащук-Самчук.
«Вчора не приїхав додому з роботи, телефон вимкнений. Діти, дружина і мама хвилюються, на роботі сьогодні не було, будь-ласка, допоможіть», – йдеться у дописі.
У коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost жінка зазначила, що зник її брат, 36-річний житель села Видерта Камінь-Каширського району Анатолій Савчук.
Чоловік працює у магазині «Наш Край», що у Камені-Каширському. Валентина повідомила, що рідні написали заяву до поліції про зникнення.
Якщо Вам буде відоме місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами: 102 або +380967054587 (Оксана, дружина)
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Про це у Facebook-спільноті Вісті Каменя написала Валентина Влащук-Самчук.
«Вчора не приїхав додому з роботи, телефон вимкнений. Діти, дружина і мама хвилюються, на роботі сьогодні не було, будь-ласка, допоможіть», – йдеться у дописі.
У коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost жінка зазначила, що зник її брат, 36-річний житель села Видерта Камінь-Каширського району Анатолій Савчук.
Чоловік працює у магазині «Наш Край», що у Камені-Каширському. Валентина повідомила, що рідні написали заяву до поліції про зникнення.
Якщо Вам буде відоме місцезнаходження зниклого, прохання повідомити за телефонами: 102 або +380967054587 (Оксана, дружина)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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