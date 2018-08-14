Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук похизувався вдалим урожаєм.
Фото він розмістив на своїй сторінці Facebook.
"Ось такі цьогорічні агро-дива: півкілограмові велетні.
Гарний настрій гарантовано!" - написав Петро Савчук.
За його словами, помідори-гіганти він виростив спільно з дружиною та тещею. Вродили овочі поблизу будинку Петра Савчука у Луцьку.
"Під плівкою. І ніякої хімії!" - відзначив Савчук.
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Фото він розмістив на своїй сторінці Facebook.
"Ось такі цьогорічні агро-дива: півкілограмові велетні.
Гарний настрій гарантовано!" - написав Петро Савчук.
За його словами, помідори-гіганти він виростив спільно з дружиною та тещею. Вродили овочі поблизу будинку Петра Савчука у Луцьку.
"Під плівкою. І ніякої хімії!" - відзначив Савчук.
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