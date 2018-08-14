Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО

Петро Савчук похизувався вдалим урожаєм.



Фото він розмістив на своїй сторінці Facebook.



"Ось такі цьогорічні агро-дива: півкілограмові велетні.

Гарний настрій гарантовано!" - написав Петро Савчук.



За його словами, помідори-гіганти він виростив спільно з дружиною та тещею. Вродили овочі поблизу будинку Петра Савчука у Луцьку.



"Під плівкою. І ніякої хімії!" - відзначив Савчук.



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