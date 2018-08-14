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Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО

Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук похизувався вдалим урожаєм.

Фото він розмістив на своїй сторінці Facebook.

"Ось такі цьогорічні агро-дива: півкілограмові велетні.
Гарний настрій гарантовано!" - написав Петро Савчук.

За його словами, помідори-гіганти він виростив спільно з дружиною та тещею. Вродили овочі поблизу будинку Петра Савчука у Луцьку.

"Під плівкою. І ніякої хімії!" - відзначив Савчук.
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО
Ректор волинського вишу виростив гігантські помідори. ФОТО

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Теги: урожай, помідори, Петро Савчук
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