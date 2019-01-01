Стриптизер Mr.Tiko прокоментував відміну його виступу на Дні села у Вишеньках

Луцький стриптизер(Mr.Tiko) прокоментував скасування його виступу на Дні села Вишеньки Рожищенського району.Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.Нагадаємо, організатори Дня села Вишеньки запросили виступити на святкуванніMr.Tiko.Інформація про непересічне святкування викликала жваве обговорення в соцмережах. Після численних публікацій у ЗМІ одна із організаторок святазаявила, щоНашумілу ситуацію прокоментував сьогодні, 9 серпня, і сам Олександр Огурцов. За його словами, зробив це через те, що журналісти і телевізійники не дають спокою, а знайомі масово скидають посилання на новини про стриптиз у селі.За словами стриптизера, для нього ця ситуація – яскравий доказ того, що сучасні люди живуть ще пережитками Радянського Союзу.Свій коментар він почав із того, що часом трапляється так, що люди розуміють, що їм не варто жити так, як їм нав'язували.«Більшість державних представників культури і поняття зеленого не мають про ту ж культуру, не знають значення слова «Райдер» для артиста і на 10% не можуть догодити сучасній молоді. Їх рівень розвитку щодо аналогічних заходів - це сусідські лабухи, «Червоная Рута» на сцені у виконанні внучки двоюрідної сестри начальника будинку культури. Зараз кожен дивиться американські фільми, споживає сучасні бренди, нові технології і розробки, і юзає усі примочки 21 століття. Невже ці псевдо діячі думають, що крутячи рукоятку від машинки «подолки», вони усе правильно роблять? Як дивитися на таку убогість сучасній молодій людині? Уся ця концертна шоу-програма, як перший дзвінок для семикласника - хочеться швидше утекти, померти від нудьги або вдавитися власною блювотою. Будь-яка нормальна людина без пів літки на груди не може дивитися на цю художню комедію. А потім чому люди бухають. Може, це і замашки нашого менталітету, але теж держава, замість того, щоб дати людям емоції, захват і почуття свята, ще більше погіршує ситуацію», – написав Огурцов.Далі ж він пригадав те, з чого і починав: що люди вирішують жити не так, як їм казали. Мовляв, так вирішили і в Вишеньках.«Ну вирішили собі зробити свято, що ж тут поганого. Як на глибинку, у них дуже навіть хороший підхід до всього. І це я не про себе, а в цілому. Шоу-балет, кабанчик і т.д - окрім стандартних бандуристів і лабухів. Чого тільки вартий недавній день міста Рівного, якщо мірятися масштабами і сумами бюджету. Та і не суть, люди просто намагалися зробити, як для себе, а отримали один геморой. Душею на заході, а на яву в ж*пі…», – написав Mr.Tiko.Далі додаємо прикріплений допис Mr.Tiko з усім текстом.