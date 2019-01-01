Знайшли волинянина, який не повернувся додому з роботи





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра чоловіка.



Нагадаємо, у соціальних мережах з`явилася інформія про те, що



Зважаючи на те, що мобільний телефон жителя Видертибув був вимкнений, родичі чоловіка забили на сполох та написали заяву до поліції про зникнення.



Проте, близько 23:20 повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що чоловіка знайшли. Про те, де він був цілу добу - не відомо.

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