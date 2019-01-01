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Знайшли волинянина, який не повернувся додому з роботи

Знайшли волинянина, який не повернувся додому з роботи
Знайшовся житель села Видерта Камінь-Каширського району, якого добу розшукували рідні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра чоловіка.

Нагадаємо, у соціальних мережах з`явилася інформія про те, що додому з роботи не повернувся житель села Видерта 36-річний Юрій Савчук. 8 серпня чоловік не повернувся додому з роботи і на наступний день на роботі не з`явився. Чоловік працює у магазині «Наш Край», що у Камені-Каширському.

Зважаючи на те, що мобільний телефон жителя Видертибув був вимкнений, родичі чоловіка забили на сполох та написали заяву до поліції про зникнення.

Проте, близько 23:20 повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що чоловіка знайшли. Про те, де він був цілу добу - не відомо.

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Теги: зникнення, Волинь
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