У санаторії на Волині знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 13:13
На Волині у кімнаті санаторію «Лісова пісня» виявили тіло чоловіка.
Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду.
Відомо, що тіло виявили тиждень тому (3 серпня) у кімнаті №326 корпусу №3 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня», який розташований в селі Гаївка Шацького району.
Під час огляду трупа ознак насильцицької смерті не виявили.
Тож правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.
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Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду.
Відомо, що тіло виявили тиждень тому (3 серпня) у кімнаті №326 корпусу №3 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня», який розташований в селі Гаївка Шацького району.
Під час огляду трупа ознак насильцицької смерті не виявили.
Тож правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.
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