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У санаторії на Волині знайшли мертвого чоловіка

У санаторії на Волині знайшли мертвого чоловіка
На Волині у кімнаті санаторію «Лісова пісня» виявили тіло чоловіка.

Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду.

Відомо, що тіло виявили тиждень тому (3 серпня) у кімнаті №326 корпусу №3 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня», який розташований в селі Гаївка Шацького району.

Під час огляду трупа ознак насильцицької смерті не виявили.

Тож правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.

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Теги: Лісова пісня, санаторій, смерть
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