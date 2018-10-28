У санаторії на Волині знайшли мертвого чоловіка





Про це йдеться в



Відомо, що тіло виявили тиждень тому (3 серпня) у кімнаті №326 корпусу №3 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня», який розташований в селі Гаївка Шацького району.



Під час огляду трупа ознак насильцицької смерті не виявили.



Тож правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у кімнаті санаторію «Лісова пісня» виявили тіло чоловіка.Про це йдеться в ухвалі Шацького районного суду.Відомо, що тіло виявили тиждень тому (3 серпня) у кімнаті №326 корпусу №3 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня», який розташований в селі Гаївка Шацького району.Під час огляду трупа ознак насильцицької смерті не виявили.Тож правоохоронці через суд просили дозвіл на проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.

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