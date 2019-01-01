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Волинянин, якого звинувачували в державній зраді, не нестиме відповідальність

Волинянин, якого звинувачували в державній зраді, не нестиме відповідальність
Жителя Волині, якого підозрювали у державній зраді, звільнили від кримінальної відповідальності.

Таку ухвалу 7 серпня виніс Ратнівський районний суд.

Відомо, що чоловік в другій половині жовтня 2017 року, перебуваючи в м. Кобринь Брестської області Республіки Білорусь, був завербований, надав усну і письмову згоду працівнику відділу Управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю в Брестській області Ларіонову Владиславу на конфіденційне співробітництво з ним, як представником іноземної держави, що мало полягати у збиранні і наданні останньому інформації про систему охорони державного кордону України, особовий склад прикордонних підрозділів на ділянці кордону в межах Ратнівського району Волинської області, з метою заподіяння шкоди суверенітетові, обороноздатності, правопорядку, недоторканості державного кордону України.

В подальшому, під час зустрічі 22 березня 2019 року з працівником Управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю по Брестській області Ларіоновим Владиславом отримав від нього завдання на збирання та передачу йому відомостей про особовий склад співробітників місцевого територіального підрозділу УСБУ у Волинській області.

Утім, адвокат обвинуваченого звернувся до суду з клопотанням про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності, на підставі ч.2 ст.111 КК України, оскільки він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв`язок з ними та про отримане завдання.

Суд задовольнив клопотання адвоката.

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Теги: державна зрада, Білорусь, Волинь
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