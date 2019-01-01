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Батько, який на Волині зґвалтував рідну дочку, робив це і раніше

Батько, який на Волині зґвалтував рідну дочку, робив це і раніше
Днями Волинь сколихнула новина про те, що нетверезий чоловік зґвалтував свою 14-річну доньку у будинку, де ніхто не жив.

Наразі ж відомі моторошні деталі трагедії.

Так, в ухвалі Камінь-Каширського районного суду від 7 серпня йдеться про те, що дівчинка розповіла правоохоронцям, як усе було.

Відомо, що перебуваючи біля будинку, де усе відбулося, дівчина написала матері повідомлення з проханням про допомогу. За словами дитини, зґвалтування від батька вона неодноразово терпіла і раніше.

Коли отримавши від дочки повідомлення її мати прийшла до вказаного у ньому будинку, то виявила в ньому свого чоловіка, а поблизу будинку на вулиці – дочку, яка плакала.

Відомо, що кривдник не має проблем зі здоров’ям, періодично виїжджає на сезонні заробітки за межі території України. Окрім зґвалтованої дочки, у нього – ще двоє дітей.

Суд взяв його під варту до 3 жовтня 2019 року включно.

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Теги: зґвалтування, Волинь
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