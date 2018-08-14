Відомо, скільки Луцьк витратить на святкування Дня міста





Про це йдеться у додатку до розпорядження секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 9 серпня.



Так, у суму 407 тисяч гривень входять витрати на купівлю квітів, повітряних кульок, оплату роботи ведучих, проживання і харчування делегатів і учасників урочистих заходів тощо.



Детальніше – у таблиці.





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