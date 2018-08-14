Відомо, скільки Луцьк витратить на святкування Дня міста
Сьогодні, 17:47
Святкування Дня міста, яке відбудеться у Луцьку 7-8 вересня, обійдеться міському бюджету щонайменше у 407 тисяч гривень.
Про це йдеться у додатку до розпорядження секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 9 серпня.
Так, у суму 407 тисяч гривень входять витрати на купівлю квітів, повітряних кульок, оплату роботи ведучих, проживання і харчування делегатів і учасників урочистих заходів тощо.
Детальніше – у таблиці.
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Про це йдеться у додатку до розпорядження секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 9 серпня.
Так, у суму 407 тисяч гривень входять витрати на купівлю квітів, повітряних кульок, оплату роботи ведучих, проживання і харчування делегатів і учасників урочистих заходів тощо.
Детальніше – у таблиці.
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Коментарі 2
Харчування дорожче всього іншого... Певно, лобстери марочним винцем запивати будуть... Двір поремонтуйте на Перемоги, 21, брехуни!
Все дуже добре, окрім одного. Жаль що організатори відзначаються певною дозою анальфабетизму. Хто ж пише в офіційних документах БІГ-БОРД??? Слово прийшло з англійської - BILLBOARD. І такою ігноранцією відзначився не тільки той хто складав цей кошторис, але хтось же його погоджував і підпмсував! СТИДНО ЗА НАШИХ ГРАДОВЛАДЦІВ!
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