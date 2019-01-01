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На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО

На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО
У Луцьку поблизу території авторинку на місцях стихійного продажу транспортних засобів спалили машину Skoda Octavia A5.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Як розповів чоловік, що живе неподалік, інцидент трапився у ніч з 8 на 9 серпня.

На місце виїжджали пожежники, але автомобіль встиг вигоріти вщент.

Працювали також поліцейські. За попередньою інформацією, причина займання - підпал.

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Теги: пожежа, авторинок, Луцьк
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