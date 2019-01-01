На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО
Сьогодні, 19:07
У Луцьку поблизу території авторинку на місцях стихійного продажу транспортних засобів спалили машину Skoda Octavia A5.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як розповів чоловік, що живе неподалік, інцидент трапився у ніч з 8 на 9 серпня.
На місце виїжджали пожежники, але автомобіль встиг вигоріти вщент.
Працювали також поліцейські. За попередньою інформацією, причина займання - підпал.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як розповів чоловік, що живе неподалік, інцидент трапився у ніч з 8 на 9 серпня.
На місце виїжджали пожежники, але автомобіль встиг вигоріти вщент.
Працювали також поліцейські. За попередньою інформацією, причина займання - підпал.
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