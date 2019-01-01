На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як розповів чоловік, що живе неподалік, інцидент трапився у ніч з 8 на 9 серпня.



На місце виїжджали пожежники, але автомобіль встиг вигоріти вщент.



Працювали також поліцейські. За попередньою інформацією, причина займання - підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу території авторинку на місцях стихійного продажу транспортних засобів спалили машину Skoda Octavia A5.Про цестало відомо з власних джерел.Як розповів чоловік, що живе неподалік, інцидент трапився у ніч з 8 на 9 серпня.На місце виїжджали пожежники, але автомобіль встиг вигоріти вщент.Працювали також поліцейські. За попередньою інформацією, причина займання - підпал.

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