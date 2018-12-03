На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка

Увечері 4 серпня нетверезий юнак 2002 року народження у лісопосадці побив чоловіка, через що той перебуває у реанімації в ковельській лікарні.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 черпня.Відомо, що прикрий випадок трапився на території Стеблівського лісництва, що розташована поблизу кар`єру та очисних споруд колишнього ветсанзаводу у Ковелі.На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин неповнолітній декілька разів вдарив чоловіка руками та ногами в голову та тулуб. Чоловік отримав важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, посттравматичний субарахноїдальний крововилив, внутрішньошлуночковий крововилив, дифузне аксональне пошкодження, набряк головного мозку, закриту хребетно-спінальна травму: перелом дужки С2 хребця без зміщення, множинні забої, осадження верхніх та нижніх кінцівок, тулуба.Його госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО, а неповнолітнього кривдника затримали наступного дня, 5 серпня.Відомо, що неповнолітній - із неблагополучної родини, а раніше його вже притягували до адмінвідповідальності за розпивання алкоголю у громадському місці.Суд обрав йому запобіжний захід у виді запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.