На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 20:42
Увечері 4 серпня нетверезий юнак 2002 року народження у лісопосадці побив чоловіка, через що той перебуває у реанімації в ковельській лікарні.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 черпня.
Відомо, що прикрий випадок трапився на території Стеблівського лісництва, що розташована поблизу кар`єру та очисних споруд колишнього ветсанзаводу у Ковелі.
На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин неповнолітній декілька разів вдарив чоловіка руками та ногами в голову та тулуб. Чоловік отримав важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, посттравматичний субарахноїдальний крововилив, внутрішньошлуночковий крововилив, дифузне аксональне пошкодження, набряк головного мозку, закриту хребетно-спінальна травму: перелом дужки С2 хребця без зміщення, множинні забої, осадження верхніх та нижніх кінцівок, тулуба.
Його госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО, а неповнолітнього кривдника затримали наступного дня, 5 серпня.
Відомо, що неповнолітній - із неблагополучної родини, а раніше його вже притягували до адмінвідповідальності за розпивання алкоголю у громадському місці.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 черпня.
Відомо, що прикрий випадок трапився на території Стеблівського лісництва, що розташована поблизу кар`єру та очисних споруд колишнього ветсанзаводу у Ковелі.
На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин неповнолітній декілька разів вдарив чоловіка руками та ногами в голову та тулуб. Чоловік отримав важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, посттравматичний субарахноїдальний крововилив, внутрішньошлуночковий крововилив, дифузне аксональне пошкодження, набряк головного мозку, закриту хребетно-спінальна травму: перелом дужки С2 хребця без зміщення, множинні забої, осадження верхніх та нижніх кінцівок, тулуба.
Його госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО, а неповнолітнього кривдника затримали наступного дня, 5 серпня.
Відомо, що неповнолітній - із неблагополучної родини, а раніше його вже притягували до адмінвідповідальності за розпивання алкоголю у громадському місці.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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