вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка

На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка
Увечері 4 серпня нетверезий юнак 2002 року народження у лісопосадці побив чоловіка, через що той перебуває у реанімації в ковельській лікарні.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 7 черпня.

Відомо, що прикрий випадок трапився на території Стеблівського лісництва, що розташована поблизу кар`єру та очисних споруд колишнього ветсанзаводу у Ковелі.

На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин неповнолітній декілька разів вдарив чоловіка руками та ногами в голову та тулуб. Чоловік отримав важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, посттравматичний субарахноїдальний крововилив, внутрішньошлуночковий крововилив, дифузне аксональне пошкодження, набряк головного мозку, закриту хребетно-спінальна травму: перелом дужки С2 хребця без зміщення, множинні забої, осадження верхніх та нижніх кінцівок, тулуба.

Його госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО, а неповнолітнього кривдника затримали наступного дня, 5 серпня.

Відомо, що неповнолітній - із неблагополучної родини, а раніше його вже притягували до адмінвідповідальності за розпивання алкоголю у громадському місці.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, посадка, побиття, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив ПрАТ «ЛДБК» Колектив
ПрАТ
«ЛДБК» вітає волинян з Днем будівельника
Останні новини
На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 20:42
Чи треба громадський туалет в центрі Луцька: думки експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:12
Волиняни просять МОН повернути Уласа Самчука у шкільну програму
Сьогодні, 19:45
На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО
Сьогодні, 19:07
У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець
Сьогодні, 18:29
Схожі новини
У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо У Ковелі жорстоко побили відомого активіста: про кривдників досі нічого невідомо
28 червень, 18:00
Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка Біля магазину на Волині до непритомності побили чоловіка
03 травень, 09:34
На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми
03 грудень, 2018, 15:31
П'яний волинянин побив патрульного П'яний волинянин побив патрульного
18 вересень, 2018, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 20:42
 0
Чи треба громадський туалет в центрі Луцька: думки експертів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:12
 0
Волиняни просять МОН повернути Уласа Самчука у шкільну програму
Сьогодні, 19:45
 0
На авторинку у Луцьку спалили машину. ФОТО
Сьогодні, 19:07
 0
У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿