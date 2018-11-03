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Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО

Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО
Більше двох тисяч кілометрів на велосипеді подолав волинянин Богдан Ліпич, аби дістатись до столиці Франції Парижа.

Про це велосипедист написав на своїй сторінці у facebook, де й опублікував відповідне відео.

"Я зробив це, проїхавши більше 2 тис кілометрів велосипедом. Місія завершена... ", - написав мандрівник.

Нагадаємо, що велоподорож екстримала стартувала 11 липня з міста Камінь-Каширський.

Волинянин слідував за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж.



Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО

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Теги: Богдан Ліпич, велосипед, подорож, Париж, мандрівка
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