Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО

Богдан Ліпич, аби дістатись до столиці Франції Парижа.



Про це велосипедист написав на своїй сторінці у



"Я зробив це, проїхавши більше 2 тис кілометрів велосипедом. Місія завершена... ", - написав мандрівник.



Нагадаємо, що велоподорож екстримала



Волинянин слідував за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше двох тисяч кілометрів на велосипеді подолав волинянин, аби дістатись до столиці Франції Парижа.Про це велосипедист написав на своїй сторінці у facebook , де й опублікував відповідне відео."Я зробив це, проїхавши більше 2 тис кілометрів велосипедом. Місія завершена... ", - написав мандрівник.Нагадаємо, що велоподорож екстримала стартувала 11 липня з міста Камінь-Каширський.Волинянин слідував за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж.

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