Місія завершена: волинянин на велосипеді доїхав до Парижа. ВІДЕО
Сьогодні, 22:51
Більше двох тисяч кілометрів на велосипеді подолав волинянин Богдан Ліпич, аби дістатись до столиці Франції Парижа.
Про це велосипедист написав на своїй сторінці у facebook, де й опублікував відповідне відео.
"Я зробив це, проїхавши більше 2 тис кілометрів велосипедом. Місія завершена... ", - написав мандрівник.
Нагадаємо, що велоподорож екстримала стартувала 11 липня з міста Камінь-Каширський.
Волинянин слідував за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж.
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Про це велосипедист написав на своїй сторінці у facebook, де й опублікував відповідне відео.
"Я зробив це, проїхавши більше 2 тис кілометрів велосипедом. Місія завершена... ", - написав мандрівник.
Нагадаємо, що велоподорож екстримала стартувала 11 липня з міста Камінь-Каширський.
Волинянин слідував за маршрутом Волинь-Варшава-Берлін-Амстердам-Брюссель-Париж.
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