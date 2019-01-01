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У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО

У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку на вулиці Володимирській автомобіль Volkswagen врізався у бетонну електроопору.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Вадим Миронюк.

«Щойно на кільці на Володимирській нічні «гонщєгі» провели краш-тест стовпа.

Стовп надійний, стоїть, не хитається», – іронізує Вадим.

Автівка зазнала значних пошкоджень.

На місці працювали патрульні поліцейські.

Про постраждалих наразі нічого не відомо.

У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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