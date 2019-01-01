У Луцьку автівка влетіла у стовп. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Володимирській автомобіль Volkswagen врізався у бетонну електроопору.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Вадим Миронюк.
«Щойно на кільці на Володимирській нічні «гонщєгі» провели краш-тест стовпа.
Стовп надійний, стоїть, не хитається», – іронізує Вадим.
Автівка зазнала значних пошкоджень.
На місці працювали патрульні поліцейські.
Про постраждалих наразі нічого не відомо.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Вадим Миронюк.
«Щойно на кільці на Володимирській нічні «гонщєгі» провели краш-тест стовпа.
Стовп надійний, стоїть, не хитається», – іронізує Вадим.
Автівка зазнала значних пошкоджень.
На місці працювали патрульні поліцейські.
Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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