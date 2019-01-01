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У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО

У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
У Луцьку на проспекті Грушевського вночі продавали алкогольні напої.

Чергове порушення у вигляді продажу забороненої продукції виявили інспектори відділу ГШР о другій годині ночі в магазині "Садочок", що знаходиться по Грушевського 20б, – пишуть муніципали на своїй сторінці у Facebook.

На продавця закладу складуть адміністративний протокол згідно ч.2 ст.156 КУпАП та чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

Зазначають, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів в об’єктах торгівлі та на винос у закладах ресторанного господарства з 22.00 до 08.00 години категорично заборонений, згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами внесеними 30.04.2014 № 59/138.

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Теги: муніципали, благоустрій
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