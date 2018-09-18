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Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади

Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади
У неділю, 11 серпня, відійшов у вічність учасник АТО, боєць 51 окремої механізованої бригади Черниш Владислав Володимирович.

Про це у facebook написав волонтер Руслан Теліпський.

"Він брав участь у багатьох боях, починаючи ще від Іловайська.

Герой цілий рік мужньо боровся з онкологічною хворобою, але Всевишній сьогодні покликав до себе", - йдеться в дописі.

Водночас Руслан Теліпський повідомив про те, що похорон військового відбудеться в понеділок, 12 серпня, у його рідному Володимирі-Волинському.

Окрім того, автор допису закликає усіх небайдужих фінансово підтримати дружину та доньку Владислава:

Приватбанк: 4731219105764272
Черниш Олена Федорівна (дружина)

Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого

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Теги: Черниш Владислав, боєць, смерть, помер, АТО, Іловайськ
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