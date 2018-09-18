Довго боровся зі страшною хворобою – помер боєць волинської бригади
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У неділю, 11 серпня, відійшов у вічність учасник АТО, боєць 51 окремої механізованої бригади Черниш Владислав Володимирович.
Про це у facebook написав волонтер Руслан Теліпський.
"Він брав участь у багатьох боях, починаючи ще від Іловайська.
Герой цілий рік мужньо боровся з онкологічною хворобою, але Всевишній сьогодні покликав до себе", - йдеться в дописі.
Водночас Руслан Теліпський повідомив про те, що похорон військового відбудеться в понеділок, 12 серпня, у його рідному Володимирі-Волинському.
Окрім того, автор допису закликає усіх небайдужих фінансово підтримати дружину та доньку Владислава:
Приватбанк: 4731219105764272
Черниш Олена Федорівна (дружина)
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого
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Про це у facebook написав волонтер Руслан Теліпський.
"Він брав участь у багатьох боях, починаючи ще від Іловайська.
Герой цілий рік мужньо боровся з онкологічною хворобою, але Всевишній сьогодні покликав до себе", - йдеться в дописі.
Водночас Руслан Теліпський повідомив про те, що похорон військового відбудеться в понеділок, 12 серпня, у його рідному Володимирі-Волинському.
Окрім того, автор допису закликає усіх небайдужих фінансово підтримати дружину та доньку Владислава:
Приватбанк: 4731219105764272
Черниш Олена Федорівна (дружина)
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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