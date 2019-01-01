Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста

Активісти розмалювали в'їзний знак міста Устилуг.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомивУ дописі він подякував усім причетним, що допомагали, годували та просто морально підтримували.«Ну і звичайно ж як без наших рук які чистили, косили, прибирали, грунтували, фарбували...» – пише чоловік.«P.S Шукайте можливості! Робіть що можете, не чекайте поки це будуть робити хто за це відповідалиний, адже таким чином ми запускаємо механізм в якому самі контролюємо та приймаємо рішення щодо нашого добробуту, дозвілля, життя в нашому місті, країні», – йдеться у дописі.