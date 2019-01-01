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Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста

Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Активісти розмалювали в'їзний знак міста Устилуг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Вавринюк.

У дописі він подякував усім причетним, що допомагали, годували та просто морально підтримували.

«Ну і звичайно ж як без наших рук які чистили, косили, прибирали, грунтували, фарбували...» – пише чоловік.

«P.S Шукайте можливості! Робіть що можете, не чекайте поки це будуть робити хто за це відповідалиний, адже таким чином ми запускаємо механізм в якому самі контролюємо та приймаємо рішення щодо нашого добробуту, дозвілля, життя в нашому місті, країні», – йдеться у дописі.

Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста

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Теги: Устилуг, Волинь, знак, активіст
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