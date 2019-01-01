Волиняни розмалювали в'їзний знак рідного міста
Сьогодні, 08:51
Активісти розмалювали в'їзний знак міста Устилуг.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Вавринюк.
У дописі він подякував усім причетним, що допомагали, годували та просто морально підтримували.
«Ну і звичайно ж як без наших рук які чистили, косили, прибирали, грунтували, фарбували...» – пише чоловік.
«P.S Шукайте можливості! Робіть що можете, не чекайте поки це будуть робити хто за це відповідалиний, адже таким чином ми запускаємо механізм в якому самі контролюємо та приймаємо рішення щодо нашого добробуту, дозвілля, життя в нашому місті, країні», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Вавринюк.
У дописі він подякував усім причетним, що допомагали, годували та просто морально підтримували.
«Ну і звичайно ж як без наших рук які чистили, косили, прибирали, грунтували, фарбували...» – пише чоловік.
«P.S Шукайте можливості! Робіть що можете, не чекайте поки це будуть робити хто за це відповідалиний, адже таким чином ми запускаємо механізм в якому самі контролюємо та приймаємо рішення щодо нашого добробуту, дозвілля, життя в нашому місті, країні», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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