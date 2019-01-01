Заммера Луцька розповів, чи дійсно закриють Варшавський ринок
Сьогодні, 10:40
Заступник мера Луцька Григорій Недопад прокоментував ситуацію із нібито закриттям Варшавського ринку.
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає, що «Завокзальний» (Варшавський) ринок потрібно закрити через порушення правил пожежної безпеки. Відповідну заяву подали до суду.
«Це неправда, що ринок хочуть закрити. ДСНС провело перевірку, побачило, що дійсно є порушення, оскільки там є газопровід, а торгові точки розміщені не відповідно до правил та передбачених зон. Тож управління подало позов, аби облспоживспілка привела у відповідність всі вимоги, щоби потім, не дай Бог, якщо трапиться якийсь випадок, не знати як з нього виходити», - зауважив Григорій Недопад.
Також заммера Луцька каже, що облспоживспілка порушила вимоги щодо розміщення контейнерів на ринку, а тепер нарікає, що доведеться «попросити» звідти 40% підприємців.
«То на яких підставах там знаходяться тих 40% підприємців? Як для них облаштовували торгові місця? Зрештою, якщо буде якийсь вибух газопроводу, то постраждають люди і їхнє майно. Тобто тут треба обирати цивілізовані методи – якщо є порушення, їх треба усунути, якщо немає змоги усунути – шукати інші шляхи», - вважає Недопад.
За словами посадовця, в облспоживспілки є можливість отримати технічні умови і перенести газопровід високого тиску для того, щоб зберегти торгові місця.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Нагадаємо, управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає, що «Завокзальний» (Варшавський) ринок потрібно закрити через порушення правил пожежної безпеки. Відповідну заяву подали до суду.
«Це неправда, що ринок хочуть закрити. ДСНС провело перевірку, побачило, що дійсно є порушення, оскільки там є газопровід, а торгові точки розміщені не відповідно до правил та передбачених зон. Тож управління подало позов, аби облспоживспілка привела у відповідність всі вимоги, щоби потім, не дай Бог, якщо трапиться якийсь випадок, не знати як з нього виходити», - зауважив Григорій Недопад.
Також заммера Луцька каже, що облспоживспілка порушила вимоги щодо розміщення контейнерів на ринку, а тепер нарікає, що доведеться «попросити» звідти 40% підприємців.
«То на яких підставах там знаходяться тих 40% підприємців? Як для них облаштовували торгові місця? Зрештою, якщо буде якийсь вибух газопроводу, то постраждають люди і їхнє майно. Тобто тут треба обирати цивілізовані методи – якщо є порушення, їх треба усунути, якщо немає змоги усунути – шукати інші шляхи», - вважає Недопад.
За словами посадовця, в облспоживспілки є можливість отримати технічні умови і перенести газопровід високого тиску для того, щоб зберегти торгові місця.
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