Заммера Луцька розповів, чи дійсно закриють Варшавський ринок

Григорій Недопад прокоментував ситуацію із нібито закриттям Варшавського ринку.



Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо,



«Це неправда, що ринок хочуть закрити. ДСНС провело перевірку, побачило, що дійсно є порушення, оскільки там є газопровід, а торгові точки розміщені не відповідно до правил та передбачених зон. Тож управління подало позов, аби облспоживспілка привела у відповідність всі вимоги, щоби потім, не дай Бог, якщо трапиться якийсь випадок, не знати як з нього виходити», - зауважив Григорій Недопад.



Також заммера Луцька каже, що облспоживспілка порушила вимоги щодо розміщення контейнерів на ринку, а тепер нарікає, що доведеться «попросити» звідти 40% підприємців.



«То на яких підставах там знаходяться тих 40% підприємців? Як для них облаштовували торгові місця? Зрештою, якщо буде якийсь вибух газопроводу, то постраждають люди і їхнє майно. Тобто тут треба обирати цивілізовані методи – якщо є порушення, їх треба усунути, якщо немає змоги усунути – шукати інші шляхи», - вважає Недопад.



За словами посадовця, в облспоживспілки є можливість отримати технічні умови і перенести газопровід високого тиску для того, щоб зберегти торгові місця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник мера Луцькапрокоментував ситуацію із нібито закриттям Варшавського ринку.Про це він розповів у коментаріНагадаємо, управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає , що «Завокзальний» (Варшавський) ринок потрібно закрити через порушення правил пожежної безпеки. Відповідну заяву подали до суду.«Це неправда, що ринок хочуть закрити. ДСНС провело перевірку, побачило, що дійсно є порушення, оскільки там є газопровід, а торгові точки розміщені не відповідно до правил та передбачених зон. Тож управління подало позов, аби облспоживспілка привела у відповідність всі вимоги, щоби потім, не дай Бог, якщо трапиться якийсь випадок, не знати як з нього виходити», - зауважив Григорій Недопад.Також заммера Луцька каже, що облспоживспілка порушила вимоги щодо розміщення контейнерів на ринку, а тепер нарікає, що доведеться «попросити» звідти 40% підприємців.«То на яких підставах там знаходяться тих 40% підприємців? Як для них облаштовували торгові місця? Зрештою, якщо буде якийсь вибух газопроводу, то постраждають люди і їхнє майно. Тобто тут треба обирати цивілізовані методи – якщо є порушення, їх треба усунути, якщо немає змоги усунути – шукати інші шляхи», - вважає Недопад.За словами посадовця, в облспоживспілки є можливість отримати технічні умови і перенести газопровід високого тиску для того, щоб зберегти торгові місця.

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