У Ковелі чоловік влаштував погром в магазині і спробував вчинити самогубство





Про це йдеться



Відомо, що подія трапилася ще у кінці травня цього року. Утім, днями, коли підозрюваного намагалися затримати, він спробував вчинити самогубство.



Так, з ухвали відомо, що підозрюваний разом із двома товаришами прийшов до магазину «Козацькі забави», замовив каву, а згодом відмовлявся за неї платити. Через деякий час, коли між його товаришем та продавцем магазину виник словесний конфлікт, він разом із тими, з ким прийшов, влаштував бійку та став трощити майно магазину. Більше того, підозрюваний побив жінку, яка намагалася припинити конфлікт між дебоширами і продавцем.



Коли ж 5 серпня підозрюваного намагалися затримати правоохоронці, він скоїв спробу суїциду, порізавши собі шию і живіт. Чоловіка доставили у реанімацію ковельської лікарні.



Правоохоронці підозрюють, що чоловік може мати психічні відхилення, тож просили суд призначити відповідну експертизу. Суд задовольнив клопотання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі раніше судимий чоловік разом з товаришами у нетверезому стані вчинив погром у магазині «Козацькі забави». Дебошири побили продавця, перекинули і пошкодили прилавок.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.Відомо, що подія трапилася ще у кінці травня цього року. Утім, днями, коли підозрюваного намагалися затримати, він спробував вчинити самогубство.Так, з ухвали відомо, що підозрюваний разом із двома товаришами прийшов до магазину «Козацькі забави», замовив каву, а згодом відмовлявся за неї платити. Через деякий час, коли між його товаришем та продавцем магазину виник словесний конфлікт, він разом із тими, з ким прийшов, влаштував бійку та став трощити майно магазину. Більше того, підозрюваний побив жінку, яка намагалася припинити конфлікт між дебоширами і продавцем.Коли ж 5 серпня підозрюваного намагалися затримати правоохоронці, він скоїв спробу суїциду, порізавши собі шию і живіт. Чоловіка доставили у реанімацію ковельської лікарні.Правоохоронці підозрюють, що чоловік може мати психічні відхилення, тож просили суд призначити відповідну експертизу. Суд задовольнив клопотання

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію