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У Ковелі чоловік влаштував погром в магазині і спробував вчинити самогубство

У Ковелі чоловік влаштував погром в магазині і спробував вчинити самогубство
У Ковелі раніше судимий чоловік разом з товаришами у нетверезому стані вчинив погром у магазині «Козацькі забави». Дебошири побили продавця, перекинули і пошкодили прилавок.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.

Відомо, що подія трапилася ще у кінці травня цього року. Утім, днями, коли підозрюваного намагалися затримати, він спробував вчинити самогубство.

Так, з ухвали відомо, що підозрюваний разом із двома товаришами прийшов до магазину «Козацькі забави», замовив каву, а згодом відмовлявся за неї платити. Через деякий час, коли між його товаришем та продавцем магазину виник словесний конфлікт, він разом із тими, з ким прийшов, влаштував бійку та став трощити майно магазину. Більше того, підозрюваний побив жінку, яка намагалася припинити конфлікт між дебоширами і продавцем.

Коли ж 5 серпня підозрюваного намагалися затримати правоохоронці, він скоїв спробу суїциду, порізавши собі шию і живіт. Чоловіка доставили у реанімацію ковельської лікарні.

Правоохоронці підозрюють, що чоловік може мати психічні відхилення, тож просили суд призначити відповідну експертизу. Суд задовольнив клопотання

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Теги: Ковель, погром в магазині, нетверезі
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