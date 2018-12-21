На Волині пенсіонерка побила і покусала поліцейських





Про це пише



Так, за даними кримінального провадження, 8 квітня 2019 року в 11:26 наряд патрульної поліції прибув у Ковелі на вулицю Театральну до будинку № 13. Поліцейських викликав працівник фірми з надання послуг інтернету, який скаржився на мешканку будинку, котра перешкоджала йому проводити ремонтні роботи з усунення пошкодження кабелю та відновлення інтернет-зв’язку в сусідньому багатоквартирному житловому будинку.



Патрульні роз’яснили пенсіонерці, що у разі не припинення своїх дій, на неї можуть скласти адмінпротокол про вчинення правопорушення за фактом дрібного хуліганства. Однак жінка висловлювалась образливими словами в адресу поліцейських, на законні вимоги відпустити кабель із рук не реагувала, відштовхувала їх руками. Під час шарпанини вона вдарила кулаком в обличчя патрульну та вкусила за руку її напарника.



У ході судового розгляду обвинувачена винною себе визнала повністю.



Суд призначив жінці покарання у виді штрафу, що становить 850 гривень.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 71-річна ковельчанка вдарила кулаком в обличчя співробітницю поліції та вкусила за руку її напарника.Про це пише Район.Ковель Так, за даними кримінального провадження, 8 квітня 2019 року в 11:26 наряд патрульної поліції прибув у Ковелі на вулицю Театральну до будинку № 13. Поліцейських викликав працівник фірми з надання послуг інтернету, який скаржився на мешканку будинку, котра перешкоджала йому проводити ремонтні роботи з усунення пошкодження кабелю та відновлення інтернет-зв’язку в сусідньому багатоквартирному житловому будинку.Патрульні роз’яснили пенсіонерці, що у разі не припинення своїх дій, на неї можуть скласти адмінпротокол про вчинення правопорушення за фактом дрібного хуліганства. Однак жінка висловлювалась образливими словами в адресу поліцейських, на законні вимоги відпустити кабель із рук не реагувала, відштовхувала їх руками. Під час шарпанини вона вдарила кулаком в обличчя патрульну та вкусила за руку її напарника.У ході судового розгляду обвинувачена винною себе визнала повністю.Суд призначив жінці покарання у виді штрафу, що становить 850 гривень.Головне фото – ілюстративне.

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