вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджають про можливі дощі з градом

Волинян попереджають про можливі дощі з градом
На Волині 13-14 серпня прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали.

Про це інформує Волинський обласний центрі з гідрометеорології.

Відтак, у Луцьку 13 сепрня за прогнозами синоптиків – мінлива хмарність, короткочасні дощі і гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19º.

"14 серпня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 17-22º, - йдеться у повідомлені синоптиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, гроза, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли луцькі ринки матимуть «святкові» вихідні
Сьогодні, 16:54
У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019»
Сьогодні, 16:48
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 16:44
На Волині пенсіонерка побила і покусала поліцейських
Сьогодні, 16:28
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
10 липень, 13:12
Коли на Волині спаде спека і піде дощ Коли на Волині спаде спека і піде дощ
13 червень, 15:47
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
16 квітень, 12:27
Синоптики попереджають про грози на Волині Синоптики попереджають про грози на Волині
25 серпень, 2018, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли луцькі ринки матимуть «святкові» вихідні
Сьогодні, 16:54
 0
У замку Любарта відбудеться вже традиційний фестиваль «Art Jazz 2019»
Сьогодні, 16:48
 0
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 16:44
 0
На Волині пенсіонерка побила і покусала поліцейських
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині через ремонт дороги частково обмежили рух транспорту. ФОТО
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿