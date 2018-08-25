Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 16:44
На Волині 13-14 серпня прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали.
Про це інформує Волинський обласний центрі з гідрометеорології.
Відтак, у Луцьку 13 сепрня за прогнозами синоптиків – мінлива хмарність, короткочасні дощі і гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19º.
"14 серпня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 17-22º, - йдеться у повідомлені синоптиків.
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Про це інформує Волинський обласний центрі з гідрометеорології.
Відтак, у Луцьку 13 сепрня за прогнозами синоптиків – мінлива хмарність, короткочасні дощі і гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19º.
"14 серпня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 17-22º, - йдеться у повідомлені синоптиків.
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