Волинян попереджають про можливі дощі з градом





Про це інформує Волинський обласний центрі з гідрометеорології.



Відтак, у Луцьку 13 сепрня за прогнозами синоптиків – мінлива хмарність, короткочасні дощі і гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19º.



"14 серпня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 17-22º, - йдеться у повідомлені синоптиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 13-14 серпня прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали.Про це інформує Волинський обласний центрі з гідрометеорології.Відтак, у Луцьку 13 сепрня за прогнозами синоптиків – мінлива хмарність, короткочасні дощі і гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 17-19º."14 серпня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, вдень значний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 17-22º, - йдеться у повідомлені синоптиків.

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