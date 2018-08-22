Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України

Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України з велоспорту в індивідуальній гонці вгору.Змагання відбулися 8-11 серпня у Чернівцях, - про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту.Вихованката учениця ШВСМ,стала першою серед юніорок у гонці на дистанції 5,6 км.прийшла третьою на дистанції 5 км, вікова категорія молодші дівчата. Тренуютьтау ОДЮСШ «Юний динамівець».Та цього дня фортуна усміхнулася не лише дівчатам. Іще один підопічний В.В. Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальова, учень ОДЮСШ «Юний динамівець» −став третім у 5-ти кілометровій гонці, серед молодших хлопців.