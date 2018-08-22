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Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України

Волинські спортсмени зайняли призові місця на чемпіонаті України
Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України з велоспорту в індивідуальній гонці вгору.

Змагання відбулися 8-11 серпня у Чернівцях, - про це повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту.

Вихованка Ковальова В.С та учениця ШВСМ, Ірина Шиманська стала першою серед юніорок у гонці на дистанції 5,6 км. Олександра Шишмарьова прийшла третьою на дистанції 5 км, вікова категорія молодші дівчата. Тренують Олександру В.В. Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальов у ОДЮСШ «Юний динамівець».

Та цього дня фортуна усміхнулася не лише дівчатам. Іще один підопічний В.В. Матвійчук-Жолнач та Д.В. Ковальова, учень ОДЮСШ «Юний динамівець» − Владислав Грушевський став третім у 5-ти кілометровій гонці, серед молодших хлопців.

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Теги: Волинь, веслування, спорт
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