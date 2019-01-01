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Чинив опір та вдарив машину: у Луцьку патрульні скрутили дебошира

Чинив опір та вдарив машину: у Луцьку патрульні скрутили дебошира
У Луцьку затримали чоловіка, який порушував режим тиші.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у преслужбі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент трапився у ніч на 13 серпня.

О 01:31 екіпаж патрульних відпрацьовував виклик щодо порушення тиші на проспекті Відродження, 43.

Зазначають, що 25-річний чоловік чинив поліцейським опір та вдаррив службовий автомобіль.

Хулігана затримали, доставили в міськвідділ та оформили належні матеріали.

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Теги: Луцьк, дебошир, патрульний
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