Чинив опір та вдарив машину: у Луцьку патрульні скрутили дебошира





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у преслужбі патрульної поліції Волинської області.



Інцидент трапився у ніч на 13 серпня.



О 01:31 екіпаж патрульних відпрацьовував виклик щодо порушення тиші на проспекті Відродження, 43.



Зазначають, що 25-річний чоловік чинив поліцейським опір та вдаррив службовий автомобіль.



Хулігана затримали, доставили в міськвідділ та оформили належні матеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали чоловіка, який порушував режим тиші.Про цеповідомили у преслужбі патрульної поліції Волинської області.Інцидент трапився у ніч на 13 серпня.О 01:31 екіпаж патрульних відпрацьовував виклик щодо порушення тиші на проспекті Відродження, 43.Зазначають, що 25-річний чоловік чинив поліцейським опір та вдаррив службовий автомобіль.Хулігана затримали, доставили в міськвідділ та оформили належні матеріали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію