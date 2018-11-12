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Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО

Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
У мережі опублікували захопливі фотографії заходу сонця на озері Світязь.

Неймовірними світлинами поділився житель Рівного Ігор Проценко на своїй сторінці у Facebook.

"Захід сонця над озером Світязь", - йдеться у дописі.

У коментарях користувачі висловили захват від краси природи волинського озера.

Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО

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Теги: неймовірні світлини, захід сонця, озеро Світязь
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