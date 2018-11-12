Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 20:15
У мережі опублікували захопливі фотографії заходу сонця на озері Світязь.
Неймовірними світлинами поділився житель Рівного Ігор Проценко на своїй сторінці у Facebook.
"Захід сонця над озером Світязь", - йдеться у дописі.
У коментарях користувачі висловили захват від краси природи волинського озера.
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Неймовірними світлинами поділився житель Рівного Ігор Проценко на своїй сторінці у Facebook.
"Захід сонця над озером Світязь", - йдеться у дописі.
У коментарях користувачі висловили захват від краси природи волинського озера.
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