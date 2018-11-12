Дивовижні світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО





Неймовірними Ігор Проценко на своїй сторінці у Facebook.



"Захід сонця над озером Світязь", - йдеться у дописі.



У коментарях користувачі висловили захват від краси природи волинського озера.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували захопливі фотографії заходу сонця на озері Світязь.Неймовірними світлинами поділився житель Рівногоо на своїй сторінці у Facebook."Захід сонця над озером Світязь", - йдеться у дописі.У коментарях користувачі висловили захват від краси природи волинського озера.

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