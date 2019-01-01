Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода трапилась у вівторок, 13 серпня, пісоя 20 години.



Так, водій автомобіля Volkswagen Passat B6 не впорався з керуванням та влетів у дерево.



На місці автопригоди працювали два екіпажі патрульної поліції.







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