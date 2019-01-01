Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО
Сьогодні, 21:49
У Луцьку на вулиці Задворецькій автомобіль в'їхав у дерево.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась у вівторок, 13 серпня, пісоя 20 години.
Так, водій автомобіля Volkswagen Passat B6 не впорався з керуванням та влетів у дерево.
На місці автопригоди працювали два екіпажі патрульної поліції.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода трапилась у вівторок, 13 серпня, пісоя 20 години.
Так, водій автомобіля Volkswagen Passat B6 не впорався з керуванням та влетів у дерево.
На місці автопригоди працювали два екіпажі патрульної поліції.
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Коментарі 1
Ага два приїхало і поїхали. А третій який визвали люди тоді почав оформляти дтп.
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