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Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО

Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО
У Луцьку на вулиці Задворецькій автомобіль в'їхав у дерево.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода трапилась у вівторок, 13 серпня, пісоя 20 години.

Так, водій автомобіля Volkswagen Passat B6 не впорався з керуванням та влетів у дерево.

На місці автопригоди працювали два екіпажі патрульної поліції.

Не впорався з керуванням: у Луцьку авто в'їхало в дерево. ФОТО


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Теги: автопригода, дерево, Задворецька, Volkswagen Passat
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Коментарі 1
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Ага два приїхало і поїхали. А третій який визвали люди тоді почав оформляти дтп.
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