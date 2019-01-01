Медовий спас або Маковія: які смаколики святити та чого не можна робити

В середу, 14 серпня, православні святкують Перший Спас, або Медовий Спас, або Маковія. В мережі розповіли, чого не можна в цей день робити, що саме традиційно освячують в церкві в цей день, та які квіти мають бути у святковому букеті.Медовий Спас 2019 відкриває низку серпневих Спасів. Православний календар також називає це свято Першим Спасом.Маковія йде першим з трьох літніх Спасів, які настануть у серпні. Свято прийшло до нас з Візантії, де було встановлене близько ІХ ст. Воно полягало у перенесенні з імператорського палацу до храму Софії частини хреста Господнього, що збереглася. Протягом двох тижнів цю святиню носили Константинополем для “відвертання хвороб” та очищення міста від злих духів, які, за давніми віруваннями, приносили епідемії страшних хвороб. За допомогою хреста освячували воду, щоб вона стала чистішою та щоб йшли дощі у спеку.На Маковія існують заборони на роботу в городі, на присадибній ділянці і вдома. Не можна копати, будувати, шити, прати чи прибирати. Всю роботу зазвичай роблять напередодні.Вже з наступного дня (15 серпня) не можна купатися в озерах і річках, інакше, за повір’ям, з’явиться ризик потонути або серйозно захворіти. Також до Спасу востаннє за рік потрібно купати худобу, щоб на неї не напали хвороби.На Маковія можна збирати мак і мед. Втім, варто зауважити: за народними прикметами, під час цього процесу не можна голосно розмовляти, щоб не налякати бджіл і не зіпсувати меду. А особливо, йдучи на пасіку по мед.А ще на Маковія варто утриматися від сварок та лихослів’я. Не можна бажати комусь зла, щоб не накликати на себе негативу і нещастя.Освячення криниць. Це глибинний звичай наших пращурів. Він сягає ще язичницьких вірувань у живу силу води. Біля криниці мають стояти застелені святковими скатертинами два столи: на одному хліб-сіль та запалена свічка, на другому – свічка, свячена вода і коливо (кутя). Після освячння хлопці обсаджували джерело деревами або втикали обіч свіжі галузки.Створення букетів-оберегів, які в народі називали “маковійчиками”. Ці обереги мали захищати всю родину від біди протягом наступного року. Така традиція не зникла з приходом християнства, а лише дещо змінилася – тепер ці обереги святять у церкві. Букет такий має робити саме жінка, а складається він з певних трав і квітів, причому кожна з рослин має певне значення.- мед та медові смаколики;- мак і макові пироги;- воду;- квіти (великі китиці жовтих купчаків, чорнобривців, чебрецю, кудрявців, настурцій, рути-м’яти, нагідок, польових сокирок, лугової материнки, роман-зілля, васильків та великі достиглі голівки маку).