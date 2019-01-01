Через негоду район на Волині сидить без світла
Сьогодні, 09:46
Низка населених пунктів у Володимир-Волинському районі залишилася без світла через негоду.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Так, несприятливі погодні умови спричинили велику кількість відключень електроенергії у Володимир-Волинському районі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 14 серпня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.
Так, несприятливі погодні умови спричинили велику кількість відключень електроенергії у Володимир-Волинському районі.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 14 серпня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка похизувалася грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 09:56
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 09:50
Через негоду район на Волині сидить без світла
Сьогодні, 09:46