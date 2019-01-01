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Через негоду район на Волині сидить без світла

Через негоду район на Волині сидить без світла
Низка населених пунктів у Володимир-Волинському районі залишилася без світла через негоду.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.

Так, несприятливі погодні умови спричинили велику кількість відключень електроенергії у Володимир-Волинському районі.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 14 серпня, орієнтовно до 17:00.

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Теги: світло, відключення, негода
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