Через негоду район на Волині сидить без світла





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.



Так, несприятливі погодні умови спричинили велику кількість відключень електроенергії у Володимир-Волинському районі.



Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 14 серпня, орієнтовно до 17:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низка населених пунктів у Володимир-Волинському районі залишилася без світла через негоду.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.Так, несприятливі погодні умови спричинили велику кількість відключень електроенергії у Володимир-Волинському районі.Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 14 серпня, орієнтовно до 17:00.

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