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Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні в Україні традиційно святкують Медовий Спас або ж Маковія, що відкриває низку літніх свят Спасів, названих в честь Христа Спасителя. У цей день прийнято освячувати букети-обереги з різноманітними травами, а головні продукти, які святять у церкві на Маковія – мак, мед і вода.

Попри зливу від ранку десятки лучан прийшли у Свято-Троїцький кафедральний собор і взяли з собою «маковійчики». Ті ж, хто не мав при собі букетика-оберега, меду чи інших смаколиків, могли придбати їх просто на площі перед храмом. Віряни відстояли вранішню службу та мали можливість освятити принесені з собою дари. До слова, освячений на Медовий Спас букет прийнято зберігати в будинку впродовж усього року, адже він, як кажуть у народі, оберігає від нечисті.

Інформаційне агентство ВолиньPost зазнімкувало святкові миті у луцькому храмі.
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: свято, Маковія, Свято-Троїцький кафедральний собор, Луцьк
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