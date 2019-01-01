Як лучани на Маковія святили трави та мед. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Україні традиційно святкують Медовий Спас або ж Маковія, що відкриває низку літніх свят Спасів, названих в честь Христа Спасителя. У цей день прийнято освячувати букети-обереги з різноманітними травами, а головні продукти, які святять у церкві на Маковія – мак, мед і вода.Попри зливу від ранку десятки лучан прийшли у Свято-Троїцький кафедральний собор і взяли з собою «маковійчики». Ті ж, хто не мав при собі букетика-оберега, меду чи інших смаколиків, могли придбати їх просто на площі перед храмом. Віряни відстояли вранішню службу та мали можливість освятити принесені з собою дари. До слова, освячений на Медовий Спас букет прийнято зберігати в будинку впродовж усього року, адже він, як кажуть у народі, оберігає від нечисті.зазнімкувало святкові миті у луцькому храмі.