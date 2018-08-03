У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків
Сьогодні, 12:10
У Луцьку на період проведення ремонтних робіт тимчасово припинять роботи дитсадки.
Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 12 серпня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Відтак, тимчасово припинять роботу заклади дошкільної освіти № 3, 4, 7, 17, 22, 38 на період з 12 по 23 серпня.
А на період проведення ремонтних робіт вихованців закладів переведуть в інші дитсадки.
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Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 12 серпня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Відтак, тимчасово припинять роботу заклади дошкільної освіти № 3, 4, 7, 17, 22, 38 на період з 12 по 23 серпня.
А на період проведення ремонтних робіт вихованців закладів переведуть в інші дитсадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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