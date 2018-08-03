У Луцьку на ремонт закриють декілька дитсадків





Про це йдеться у розпоряджені Григорія Пустовіта від 12 серпня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Відтак, тимчасово припинять роботу заклади дошкільної освіти № 3, 4, 7, 17, 22, 38 на період з 12 по 23 серпня.



А на період проведення ремонтних робіт вихованців закладів переведуть в інші дитсадки.



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